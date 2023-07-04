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Хавбек Днепра-1 подписал предварительный контракт с Полесьем – СМИ

Премьер-лига
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Игрок перейдет в новый клуб свободным агентом

Хавбек Днепра-1 подписал предварительный контракт с Полесьем – СМИ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" и сборной Украины U-21 Александр Назаренко станет игроком "Полесья", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 23-летний футболист подписал предварительный контракт с житомирским клубом. Футболист перейдет в новую команду свободным агентом 1 января 2024 года, когда закончится его соглашение с днепрянами. Отмечается, что документ уже зарегистрирован в УПЛ.

Ранее была информация, что "Днепр-1" ведет переговоры с Назаренко по поводу подписания нового контракта. Также сообщалось, что наставник "Александрии" Руслан Ротань хочет видеть игрока в своей команде.

В сезоне-2022/23 Назаренко провел 31 матч за днепрян во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста. В его активе также 2 результативные передачи за молодежку Украины на Евро-2023 U-21.

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В статье: Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
ТаТоТаке

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