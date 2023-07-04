35-летний Виталий Вернидуб завершил игровую карьеру

35-летний защитник " Кривбасса " Виталий Вернидуб принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста - центрбек решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.

За эти годы Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: "Кривбасса", запорожского "Металлурга", "Зари" и азербайджанской "Габалы". Больше всего матчей в карьере сыграл за луганский клуб – 187/7 голов. Что касается "Кривбасса", то за "красно-белых" защитник выступал дважды с перерывом с 2007 года.

За криворожцев Виталий провел 20 матчей, забил 1 гол – в прошлом сезоне УПЛ. Воспитанник запорожского футбола провел 1 матч за сборную Украины в 2014 году. Также вызывался в сборные Украины U-19 и U-21.

Виталий Вернидуб является двукратным бронзовым призером чемпионата Украины в составе "Зари", а также финалистом Кубка Украины, двукратным серебряным и однажды бронзовым призером чемпионата Азербайджана в составе "Габалы". Финалист Кубка Азербайджана.

За плечами опыт выступлений в еврокубках: Лиге Европы и Лиге Конференций. Всего в профессиональной карьере сыграл около 400 матчей.