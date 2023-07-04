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"Это для нас что-то новое", - Назарина рассказал о первой тренировке под руководством ван Леувена
Шахтер начал подготовку к сезону
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина поделился впечатлениями от
– Как прошла первая встреча с новым тренерским штабом?
– Конечно, все рады вернуться к тренировкам, встретиться всем вместе. С настроением работаем, привыкаем к требованиям нового тренера. Сегодня познакомились. Поэтому буду с большим вдохновением работать.
– Ты уже знаком с Патриком из прошлого клуба. Какие у него есть требования по тренировочному процессу? Какой он желает созидать футбол? Насколько тебе отзывается философия?
– Помню, что это очень требовательный тренер. Он всегда требует работать на 100%, отдаваться тренировочному процессу – самое главное. Будем работать. Знаком с требованиями, поэтому буду стараться показывать лучший футбол.
– Обычно сколько нужно времени команде, чтобы привыкнуть к новым требованиям? Сколько нужно времени, чтобы набрать оптимальную физическую форму?
- У нас есть 20 дней сборов, поэтому успеем набрать оптимальные кондиции в первую игру чемпионата. Сегодня начали работать, думаю, мы все успеем.
- Какой была первая тренировка после паузы?
– Требования отличаются от тех, которые у нас были в прошлом году. Поэтому привыкаем, на это нужно определенное время. Думаю, через 20 дней мы привыкнем и наберем свои оптимальные кондиции. На тренировке было немало беговой работы, была работа на больших расстояниях – это для нас что-то новое. Такого не было, привыкаем.
– Зная требования нового тренерского штаба, как ты в перерыве готовился к началу нового сезона?
- За несколько дней до конца отпуска начал набирать форму, можно так сказать, поддерживать ли ее, готовиться понемногу к сбору. Все нормально, я готов, все ребята готовились, думаю, проблем не будет.
– Как тебе условия сбора в Роттердаме?
– Конечно, все на очень профессиональном уровне. Есть все, в чем команда нуждается - как восстановление, так и поля. Все есть, потому будем с радостью работать здесь.
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