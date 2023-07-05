Сборники киевского Динамо не примут участия в спарринге с Динамо Бухарест

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу поделился ожиданиями от спарринга против бухарестского "Динамо", который состоится 5 июля.

"Это больше тренировочный матч. У нас не будут задействованы игроки сборных. У них отпуск длился до 4 июля, поэтому потребуется как минимум неделя тренировок, чтобы набрать тонус.

Также не будет игроков "молодежки" выступают на Евро. Они играют в очень зрелищный и прагматичный футбол", - сказал Луческу.