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Сборники киевского Динамо не примут участия в спарринге с Динамо Бухарест

Премьер-лига
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Об этом заявил Мирча Луческу

Сборники киевского Динамо не примут участия в спарринге с Динамо Бухарест

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от спарринга против бухарестского "Динамо", который состоится 5 июля.

"Это больше тренировочный матч. У нас не будут задействованы игроки сборных. У них отпуск длился до 4 июля, поэтому потребуется как минимум неделя тренировок, чтобы набрать тонус.

Также не будет игроков "молодежки" выступают на Евро. Они играют в очень зрелищный и прагматичный футбол", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Источник:
Stirile Pro-TV

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