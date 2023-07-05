Премьер-лига
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Сборники киевского Динамо не примут участия в спарринге с Динамо Бухарест
Об этом заявил Мирча Луческу
fcdynamo.com
Главный тренер "
"Это больше тренировочный матч. У нас не будут задействованы игроки сборных. У них отпуск длился до 4 июля, поэтому потребуется как минимум неделя тренировок, чтобы набрать тонус.
Также не будет игроков "молодежки" выступают на Евро. Они играют в очень зрелищный и прагматичный футбол", - сказал Луческу.
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Источник:Stirile Pro-TV
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