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Брандао: Я очень расстроен. Молюсь за всех украинцев и прекращение войны
Бренди посетил тренировочный лагерь горняков в Нидерландах
shakhtar.com
Экс-форвард "
"Прошло много времени с нашей последней встречи. Я покинул команду в 2009 году и с тех пор не приезжал. Сейчас я приехал, чтобы увидеться со старыми друзьями.
Этот клуб остается в моем сердце. "Шахтер" дал мне возможность играть в Европе, и я очень благодарен Ринату Ахметову и клубу за этот шанс.
Я теперь главный тренер, получил лицензию в Бразилии. Сейчас посещаю клубы, в которых раньше играл.
Постоянно слежу за клубом в Іnstagram и Twitter. Очень благодарен за все, что сделал клуб для меня и моей семьи. Молодым ребятам могу посоветовать всегда верить в себя. Это футбол, надо иметь надежду и терпеливо идти шаг за шагом.
Также надеюсь, что эта ужасная война в Украине закончится как можно быстрее. Я очень расстроен этой ситуацией. Я прожил в Донецке 7 лет. Молюсь за всех, за все семьи.
Я очень расстроен, но думаю, что эта война скоро закончится. Молюсь за всех украинцев и прекращение войны", — сказал Брандао.
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