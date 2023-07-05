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Шахтер договорился о спарринге с нидерландским АЗ
Матч состоится в субботу, 8 июля
shakhtar.com
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Спарринг состоится в ближайшую субботу, 8 июля. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.
Кроме этого поединка "Шахтер" на тренировочном сборе в Нидерландах планирует провести еще 4 контрольных матча.
Соперники в двух из этих четырех спаррингов уже известны – это нидерландские "Аякс" (18 июля) и "Дордрехт" (16 июля).
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Источник:Twitter Шахтера
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