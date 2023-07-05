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Шахтер договорился о спарринге с нидерландским АЗ

Премьер-лига
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Матч состоится в субботу, 8 июля

Шахтер договорился о спарринге с нидерландским АЗ

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о договоренности о проведении спарринга с нидерландским "АЗ из Алкмаара.

Спарринг состоится в ближайшую субботу, 8 июля. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Кроме этого поединка "Шахтер" на тренировочном сборе в Нидерландах планирует провести еще 4 контрольных матча.

Соперники в двух из этих четырех спаррингов уже известны – это нидерландские "Аякс" (18 июля) и "Дордрехт" (16 июля).

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В статье: Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар)
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