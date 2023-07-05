Шахтер договорился о спарринге с нидерландским АЗ

" Шахтер " объявил о договоренности о проведении спарринга с нидерландским "АЗ из Алкмаара.

Спарринг состоится в ближайшую субботу, 8 июля. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Кроме этого поединка "Шахтер" на тренировочном сборе в Нидерландах планирует провести еще 4 контрольных матча.

Соперники в двух из этих четырех спаррингов уже известны – это нидерландские "Аякс" (18 июля) и "Дордрехт" (16 июля).