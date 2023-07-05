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Палкин хочет встретиться с руководством Тоттенхэма чтобы обсудить трансфер Соломона
Встреча должна пройти в кулуарах благотворительного матча Тоттенхєм - Шахтер
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин надеется встретиться с руководством лондонского "Тоттенхэма" в кулуарах благотворительного матча команд, чтобы обсудить возможное подписание лондонским клубом Манора Соломона, который по данным СМИ.
"Шпоры" якобі уже достигли устной договоренности с Соломоном. Сегодня израильский вингер пройдет медосмотр для нового клуба.
"Тоттенхэм" - авторитетный, уважаемый клуб с большой историей и огромным количеством болельщиков во всем мире.
Мы уверены, что руководство "Тоттенхэма" понимает, что "Шахтер" вложил в трансфер Соломона значительные средства, которые украинский клуб в нашем сложном положении просто не может себе позволить потерять.
Надеемся, что накануне нашего товарищеского матча мы встретимся с представителями "Тоттенхэма" и в духе доброй воли решим вопрос вопроса Манора Соломона. Решение должно удовлетворить обе стороны", - сказал Палкин.
Напомним, 6 августа "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут между собой благотворительный товарищеский матч, средства с которого будут направлены на помощь ВСУ и поддержку украинцев, пострадавших от войны.
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