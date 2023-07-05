Палкин хочет встретиться с руководством Тоттенхэма чтобы обсудить трансфер Соломона

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин надеется встретиться с руководством лондонского "Тоттенхэма" в кулуарах благотворительного матча команд, чтобы обсудить возможное подписание лондонским клубом Манора Соломона, который по данным СМИ.

"Шпоры" якобі уже достигли устной договоренности с Соломоном. Сегодня израильский вингер пройдет медосмотр для нового клуба.

"Тоттенхэм" - авторитетный, уважаемый клуб с большой историей и огромным количеством болельщиков во всем мире.

Мы уверены, что руководство "Тоттенхэма" понимает, что "Шахтер" вложил в трансфер Соломона значительные средства, которые украинский клуб в нашем сложном положении просто не может себе позволить потерять.

Надеемся, что накануне нашего товарищеского матча мы встретимся с представителями "Тоттенхэма" и в духе доброй воли решим вопрос вопроса Манора Соломона. Решение должно удовлетворить обе стороны", - сказал Палкин.