Рыбалка прокомментировал свое отстранение от первой команды Александрии

Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка прокомментировал решение клуба об отстранении от тренировок с первой командой после начала предсезонки.

- Сергей, вы подтверждаете, что вас отстранили от тренировок с основой "Александрии"?

- Да, сейчас тренируюсь с U-19. После отпуска собрались и мне сообщили, что я не работаю с основной командой. Сейчас будем с клубом садиться и решать. Посмотрим, как будет дальше. Со временем смогу рассказать больше об этой ситуации.

- Вы уже обсуждали с "Александрией" ситуацию, которая сложилась вокруг вас?

- Коммуникации пока нет.

- В последних матчах чемпионата вы сыграли ограниченное количество времени. Это стало для вас звоночком?

- Только в двух последних играх мало сыграл. Остаток сезона практически сыграл в основе. Несколько матчей пропустил из-за травмы посреди сезона.

- В медиа сообщали об интересе к вам со стороны "ЛНЗ". Со стороны других клубов присутствует конкретика?

- Сейчас ничего не хочется комментировать по этому поводу, поскольку вопрос с "Александрией" еще не решен. Скорее всего, останусь играть в УПЛ.

- В каком состоянии подошли к началу предсезонки?

- Чувствую себя достаточно хорошо, набираю кондиции, но в какой команде - посмотрим, - резюмировал Рыбалка.