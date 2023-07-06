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Рыбалка прокомментировал свое отстранение от первой команды Александрии
Опытный хавбек сейчас тренируется с U-19
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка прокомментировал решение клуба об отстранении от тренировок с первой командой после начала предсезонки.
- Сергей, вы подтверждаете, что вас отстранили от тренировок с основой "Александрии"?
- Да, сейчас тренируюсь с U-19. После отпуска собрались и мне сообщили, что я не работаю с основной командой. Сейчас будем с клубом садиться и решать. Посмотрим, как будет дальше. Со временем смогу рассказать больше об этой ситуации.
- Вы уже обсуждали с "Александрией" ситуацию, которая сложилась вокруг вас?
- Коммуникации пока нет.
- В последних матчах чемпионата вы сыграли ограниченное количество времени. Это стало для вас звоночком?
- Только в двух последних играх мало сыграл. Остаток сезона практически сыграл в основе. Несколько матчей пропустил из-за травмы посреди сезона.
- В медиа сообщали об интересе к вам со стороны "ЛНЗ". Со стороны других клубов присутствует конкретика?
- Сейчас ничего не хочется комментировать по этому поводу, поскольку вопрос с "Александрией" еще не решен. Скорее всего, останусь играть в УПЛ.
- В каком состоянии подошли к началу предсезонки?
- Чувствую себя достаточно хорошо, набираю кондиции, но в какой команде - посмотрим, - резюмировал Рыбалка.
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