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Бразильский вингер Билл вернулся в Днепр-1

Премьер-лига
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Бразилец решил вернуться в Украину

Бразильский вингер Билл вернулся в Днепр-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бразильский вингер Билл вернулся в лагерь "Днепра-1", сообщает пресс-служба украинского клуба. Он принял участие в сегодняшней тренировке вместе со всей командой.

24-летний футболист покинул днепрян после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала он на правах аренды играл в Латвии и Бразилии. Затем он перешел в статусе свободного в клуб "Сампайо Корреа" из бразильской Серии В.

В его активе 7 матчей, без результативных действий. Рыночная стоимость вингера оценивается в 250 тысяч евро.

К слову, в общей сложности Билл отыграл 18 поединков за "Днепр-1", забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: СК Днепр-1 Билл
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