Заря заинтересована в подписании экс-форварда Львова

" Заря " заинтересована в подписании форварда Владислав Бугай, сообщает Sport Arena.

В прошлом сезоне Бугай был основным форвардом ФК "Львов" – провел 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас.

"Заря" финишировала на третьем месте в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы. Базовая дата старта нового розыгрыша Украинской Премьер-лиги – 29 июля.

В ближайшее время "Заря" может представить новым главным тренером сербского наставника Ненада Лалатовича, который на своем посту заменит Патрика ван Леувена.