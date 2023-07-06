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Заря заинтересована в подписании экс-форварда Львова
Владислав Бугай может подписать контракт с луганским клубом
Фото: ПФК Львів
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В прошлом сезоне Бугай был основным форвардом ФК "Львов" – провел 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас.
"Заря" финишировала на третьем месте в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы. Базовая дата старта нового розыгрыша Украинской Премьер-лиги – 29 июля.
В ближайшее время "Заря" может представить новым главным тренером сербского наставника Ненада Лалатовича, который на своем посту заменит Патрика ван Леувена.
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