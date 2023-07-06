Чемпион Болгарии интересовался Сватком

Болгарский "Лудогорец" проявлял интерес к защитнику " Днепра-1 " Александру Сватку.

Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке", правда, каких-либо подробностей источник не дает.

Напомним, что 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

"Лудогорец" в прошлом сезоне стал чемпионом Болгарии и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.