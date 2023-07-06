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Чемпион Болгарии интересовался Сватком
Интерес проявлял Лудогорец
Фото: scdnipro1.com.ua
Болгарский "Лудогорец" проявлял интерес к защитнику "
Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке", правда, каких-либо подробностей источник не дает.
Напомним, что 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
"Лудогорец" в прошлом сезоне стал чемпионом Болгарии и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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