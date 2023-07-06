Динамо хотело вернуть Драговича, но защитник отказался ехать в Украину

Киевское " Динамо " хотело вернуть защитника Александра Драговича, который ранее уже играл за киевский клуб.

Впрочем, по информации "ТаТоТаке", центрбек отказался сейчас возвращаться в Украину.

"Я слышал, что рассматривалась кандидатура Александра Драговича абсолютно серьезно. И вроде бы руководство "Динамо" выходило на него. Но Драгович сказал: "Нет, сейчас не в Украину", — сказал журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, что Драгович выступал за "Динамо" с 2013 по 2016 год. Александар провел за "бело-синих", 111 матчей (2 гола и 2 ассиста). Тогда Динамо заплатило 10 миллионов евро за защитника.

Сейчас 32-летний австриец выступает за "Црвену Звезду". В прошлом сезоне он провел 44 матча за команду.