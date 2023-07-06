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Динамо хотело вернуть Драговича, но защитник отказался ехать в Украину
"Нет, сейчас не в Украину"
фото из свободных источников
Киевское "
Впрочем, по информации "ТаТоТаке", центрбек отказался сейчас возвращаться в Украину.
"Я слышал, что рассматривалась кандидатура Александра Драговича абсолютно серьезно. И вроде бы руководство "Динамо" выходило на него. Но Драгович сказал: "Нет, сейчас не в Украину", — сказал журналист Михаил Спиваковский.
Напомним, что Драгович выступал за "Динамо" с 2013 по 2016 год. Александар провел за "бело-синих", 111 матчей (2 гола и 2 ассиста). Тогда Динамо заплатило 10 миллионов евро за защитника.
Сейчас 32-летний австриец выступает за "Црвену Звезду". В прошлом сезоне он провел 44 матча за команду.
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