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Динамо хотело вернуть Драговича, но защитник отказался ехать в Украину

Премьер-лига
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"Нет, сейчас не в Украину"

Динамо хотело вернуть Драговича, но защитник отказался ехать в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" хотело вернуть защитника Александра Драговича, который ранее уже играл за киевский клуб.

Впрочем, по информации "ТаТоТаке", центрбек отказался сейчас возвращаться в Украину.

"Я слышал, что рассматривалась кандидатура Александра Драговича абсолютно серьезно. И вроде бы руководство "Динамо" выходило на него. Но Драгович сказал: "Нет, сейчас не в Украину",  — сказал журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, что Драгович выступал за "Динамо" с 2013 по 2016 год. Александар провел за "бело-синих", 111 матчей (2 гола и 2 ассиста). Тогда Динамо заплатило 10 миллионов евро за защитника.

Сейчас 32-летний австриец выступает за "Црвену Звезду". В прошлом сезоне он провел 44 матча за команду.

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В статье: Динамо (Киев) Александар Драгович
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Источник:
ТаТоТаке

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