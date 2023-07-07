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Заря объявила о продлении контракта с двумя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник и полузащитник

Заря объявила о продлении контракта с двумя игроками

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" объявила о продлении сотрудничества с защитником Богданом Бутко и полузащитником Владиславом Чурко.

Срок длительности новых соглашений не раскрываются.

Бутко выступает за "Зарю" с осени 2022 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Чурко присоединился к луганчанам летом прошлого года. На его счету 2 забитых мяча и 3 ассиста в 18 матчах во всех турнирах. Во второй части кампании-2022/23 он не играл из-за травмы.

Ранее СМИ писали, что Максим Имереков и Евгений Шахов еще не приняли решение о своем будущем в клубе. Шахова и Имерекова активно связывали с переходом в "Полесье" и "Колос" соответственно.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск) Вячеслав Чурко
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