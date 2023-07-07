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Пятов принял предложение Шахтера и вошел в тренерский штаб ван Леувена, - СМИ
Кипер переходит в новый статус
shakhtar.com
Легенда "
Как сообщает ИА "Центр новостей", Пятов вместе Деннисом Гентенаром будут тренировать вратарей. Вчера Андрей уже работал с командой в качестве помощника в тренерском штабе.
Также источник сообщает, что кипер имел предложения от одного из клубов УПЛ, но решил полностью закончить игровую карьеру.
Напомним, что Пятов недавно
3 июля, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что голкипер не продлил контракт с клубом, который закончился 30 июня.
Пятов выступал в "Шахтере" с 2007 года и в общей сложности сыграл за команду 482 матча. В прошлом сезоне вратарь провел за команду всего два матча.
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