Пятов принял предложение Шахтера и вошел в тренерский штаб ван Леувена, - СМИ

Легенда " Шахтера ", 39-летний Андрей Пятов принял предложение клуба и войдетв тренерский штаб Патрика ван Леувена.

Как сообщает ИА "Центр новостей", Пятов вместе Деннисом Гентенаром будут тренировать вратарей. Вчера Андрей уже работал с командой в качестве помощника в тренерском штабе.

Также источник сообщает, что кипер имел предложения от одного из клубов УПЛ, но решил полностью закончить игровую карьеру.

Напомним, что Пятов недавно получил тренерскую лицензию категории "В", которая дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в аматорском чемпионате.

3 июля, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что голкипер не продлил контракт с клубом, который закончился 30 июня.

Пятов выступал в "Шахтере" с 2007 года и в общей сложности сыграл за команду 482 матча. В прошлом сезоне вратарь провел за команду всего два матча.