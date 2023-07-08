АЗ - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Патрик ван Леувен дебютирует в должности главного тренера "Шахтера". Пусть это только контрольный матч, но все же знаковая игра для наставника и команды. Стартовым соперником "горняков" на сборах в Нидерландах станет "АЗ" - коллектив, который в прошлом чемпионате финишировал в Эредивизи четвертым. К слову, в предыдущем сезоне алкмарцы дважды побеждали другую украинскую команду в рамках Лиги конференций: "Днепр-1" (1:0 и 2:1).

Товарищеский матч

8 июля. Начало в 15:30

"АЗ" - "Шахтер"

Трансляция – Youtube-канал ФК "Шахтер"