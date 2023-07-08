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АЗ - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Премьера Патрика ван Леувена
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Патрик ван Леувен дебютирует в должности главного тренера "Шахтера". Пусть это только контрольный матч, но все же знаковая игра для наставника и команды. Стартовым соперником "горняков" на сборах в Нидерландах станет "АЗ" - коллектив, который в прошлом чемпионате финишировал в Эредивизи четвертым. К слову, в предыдущем сезоне алкмарцы дважды побеждали другую украинскую команду в рамках Лиги конференций: "Днепр-1" (1:0 и 2:1).
Товарищеский матч
8 июля. Начало в 15:30
"АЗ" - "Шахтер"
Трансляция – Youtube-канал ФК "Шахтер"
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