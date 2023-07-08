  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. АЗ - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АЗ - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Премьера Патрика ван Леувена

АЗ - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Патрик ван Леувен дебютирует в должности главного тренера "Шахтера". Пусть это только контрольный матч, но все же знаковая игра для наставника и команды. Стартовым соперником "горняков" на сборах в Нидерландах станет "АЗ" - коллектив, который в прошлом чемпионате финишировал в Эредивизи четвертым. К слову, в предыдущем сезоне алкмарцы дважды побеждали другую украинскую команду в рамках Лиги конференций: "Днепр-1" (1:0 и 2:1).

Товарищеский матч
8 июля. Начало в 15:30
"АЗ" - "Шахтер"
Трансляция – Youtube-канал ФК "Шахтер"

По теме
yellow-arrow
Полесье - Рапид Вена: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Торино снова вернулся к варианту с Довбиком. Также за нападающим следит и Лацио
yellow-arrow
Зоря - Сталь Мелец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде