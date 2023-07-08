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Полесье - Рапид Вена: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Полесье - Рапид Вена: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" одним из первых начал подготовку к новому сезону УПЛ. Житомирская команда решила выехать на сбор в Австрию и уже провела два контрольных матча. Третьим соперником "волков" станет венский "Рапид". Этот австрийский коллектив в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги конференций.

Товарищеский матч
8 июля. Начало в 17:00
"Полесье" - "Рапид"
Трансляция - Youtube-канал ФК "Полесье"

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В статье: Рапид (Вена) Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
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