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Полесье - Рапид Вена: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Статусный спарринг-партнер для дебютанта УПЛ
Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир
"Полесье" одним из первых начал подготовку к новому сезону УПЛ. Житомирская команда решила выехать на сбор в Австрию и уже провела два контрольных матча. Третьим соперником "волков" станет венский "Рапид". Этот австрийский коллектив в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги конференций.
Товарищеский матч
8 июля. Начало в 17:00
"Полесье" - "Рапид"
Трансляция - Youtube-канал ФК "Полесье"
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