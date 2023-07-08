Полесье - Рапид Вена: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Полесье" одним из первых начал подготовку к новому сезону УПЛ. Житомирская команда решила выехать на сбор в Австрию и уже провела два контрольных матча. Третьим соперником "волков" станет венский "Рапид". Этот австрийский коллектив в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги конференций.

Товарищеский матч

8 июля. Начало в 17:00

"Полесье" - "Рапид"

Трансляция - Youtube-канал ФК "Полесье"