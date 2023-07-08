Товарищеская перестрелка. АЗ Алкмар - Шахтер 3:3. Обзор матча и видео голов

"Горняки" начинают подготовку к новому футбольному сезону. Патрик ван Леувен в своем дебютном матче сыграл в ничью с четвертой командой Эредивизи. Матч закончился со счетом 3:3, при чем "Шахтер" трижды отыгрывался.

Донецкий клуб подошел к матчу не с лучшим составом. Некоторые игроки до сих пор восстанавливались после молодежного Евро.

Следующий матч "горняки" сыграют против греческого "АЕКа" 13.07 в 15:00.

Товарищеский матч

"АЗ" - "Шахтер" 3:3

Голы: де Вит 9, Бараси 48, ван Боммел 65 - Зубков 17, Бондарь 50, Келси 77