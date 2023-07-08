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Товарищеская перестрелка. АЗ Алкмар - Шахтер 3:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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АЗ Алкмар - Шахтер ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.07.2023 ⋇ Подготовка к новому сезону на UA-Футбол

Товарищеская перестрелка. АЗ Алкмар - Шахтер 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Горняки" начинают подготовку к новому футбольному сезону. Патрик ван Леувен в своем дебютном матче сыграл в ничью с четвертой командой Эредивизи. Матч закончился со счетом 3:3, при чем "Шахтер" трижды отыгрывался.

Донецкий клуб подошел к матчу не с лучшим составом. Некоторые игроки до сих пор восстанавливались после молодежного Евро.

Следующий матч "горняки" сыграют против греческого "АЕКа" 13.07 в 15:00.

Товарищеский матч

"АЗ" - "Шахтер" 3:3

Голы: де Вит 9, Бараси 48, ван Боммел 65 - Зубков 17, Бондарь 50, Келси 77

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В статье: обзор матчей Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар)
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