Соперником Динамо в сегодняшнем спарринге стал Вольфсберг из третьей австрийской лиги

Сегодня в рамках контрольного матча киевское "Динамо" сыграло против "Вольфсбергера", где выиграло со счетом 8:0.

Интересно, что "Вольфсбергер" перед стартом матча "Динамо" только-только закончил поединок против "Жилины". На сайте киевлян было объявлено о проведении матча, в то время, как австрийский клуб не сообщил об этом.

Как сообщает сайт kaernten, "Динамо" Киев сейчас тренируется в Каринтии, где в графике команды был указан контрольный поединок против любителей WAC. Wolfsberger AC II, или WAC Amateure это местная любительская команда, которая играет в Региональной Лиге - третьей по силе в Австрии.

В стартовом составе команды в матче с киевлянами вышли футболисты, возраст которых составляет 16-21 год.