Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперником Динамо в сегодняшнем спарринге стал Вольфсберг из третьей австрийской лиги
В это время Вольфсбергер из австрийской Бундеслиги проводил матч с Жилиной
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Сегодня в рамках контрольного матча киевское "Динамо" сыграло против "Вольфсбергера", где выиграло со счетом 8:0.
Интересно, что "Вольфсбергер" перед стартом матча "Динамо" только-только закончил поединок против "Жилины". На сайте киевлян было объявлено о проведении матча, в то время, как австрийский клуб не сообщил об этом.
Как
В стартовом составе команды в матче с киевлянами вышли футболисты, возраст которых составляет 16-21 год.
Популярное сейчас
- Англия U21 - Испания U21: смотреть онлайн бесплатно финал Евро U21
- Командиры Азова вернутся из плена в Турции. Они пробыли там с сентября
- Нападающим сборной Украины интересуется английский клуб
- Днепр-1 только разгромно побеждает, Полесье играет с румынами. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус