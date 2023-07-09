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Соперником Динамо в сегодняшнем спарринге стал Вольфсберг из третьей австрийской лиги

Премьер-лига
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В это время Вольфсбергер из австрийской Бундеслиги проводил матч с Жилиной

Соперником Динамо в сегодняшнем спарринге стал Вольфсберг из третьей австрийской лиги

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

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Сегодня в рамках контрольного матча киевское "Динамо" сыграло против "Вольфсбергера", где выиграло со счетом 8:0.

Интересно, что "Вольфсбергер" перед стартом матча "Динамо" только-только закончил поединок против "Жилины". На сайте киевлян было объявлено о проведении матча, в то время, как австрийский клуб не сообщил об этом.

Как сообщает сайт kaernten, "Динамо" Киев сейчас тренируется в Каринтии, где в графике команды был указан контрольный поединок против любителей WAC. Wolfsberger AC II, или WAC Amateure это местная любительская команда, которая играет в Региональной Лиге - третьей по силе в Австрии.

В стартовом составе команды в матче с киевлянами вышли футболисты, возраст которых составляет 16-21 год.

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В статье: Динамо (Киев) Вольфсбергер
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Источник:
kaernten.orf.at

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