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Официально: Минай продлил контракт с основным нападающим
Срок – 1 год
Фото: @minaj_footballclub
"Минай" объявил о продлении контракта с Олегом Вишневским. 27-летний нападающий подписал соглашение сроком на год.
"Поздравляем Олега с подписанием нового соглашения! Желаем удачи в новом сезоне", – говорится в заявлении команды на официальном сайте.
В минувшем сезоне Олег провел за "Минай" 27 поединков и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.
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Источник:fcminaj.com
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