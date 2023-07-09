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Официально: Минай продлил контракт с основным нападающим

Премьер-лига
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(1 голосов)

Срок – 1 год

Официально: Минай продлил контракт с основным нападающим

Фото: @minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" объявил о продлении контракта с Олегом Вишневским. 27-летний нападающий подписал соглашение сроком на год.

"Поздравляем Олега с подписанием нового соглашения! Желаем удачи в новом сезоне", – говорится в заявлении команды на официальном сайте.

В минувшем сезоне Олег провел за "Минай" 27 поединков и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.

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В статье: ФК Минай Олег Вишневский
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Источник:
fcminaj.com

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