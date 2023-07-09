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Днепр-1 благодаря голу Довбика одолел Металлист. Василий Кравец отыграл за днепрян

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Александра Кучера провела очередной спарринг

Днепр-1 благодаря голу Довбика одолел Металлист. Василий Кравец отыграл за днепрян

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" провел свой четвертый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. В этот раз соперником вице-чемпиона Украины стал "Металлист", который вылетел из УПЛ и в следующем чемпионате выступит в Первой лиге.

Итог встречи определил результативный удар Артема Довбика в начале второго тайма.

Также пресс-служба днепрян подтвердила, что в этом матче принял участие бывший защитник "Ворсклы" Василий Кравец. Ранее полтавчане объявили, что отпускают игрока свободным агентом. Однако "Днепр-1" еще не объявлял о его подписании.

Контрольный матч. 9 июля. Ужгород. Стадион "Авангард"
СК "Днепр-1" - "Металлист" (Харьков) 1:0
Гол: Довбик 47
"Днепр-1": Крапивцов (Кинарейкин 46), Кравец (Каплиенко 46), Сараипй (Федорив 64), Сваток (Адамюк 64), Мирошниченко (Пасич 64), Горин (Билл 66), Хан (Когут 46) Пурита (Рубчинский 46), Горбунов (Танчик 46), Жданов (Бланко 46), Довбик (Кивинда 64).
"Металлист": Фастов, Абрамов, Голубка, Горяинов, Бусько, Рязанцев, Чидомере (Карпизин 66), Багачанский, Цвиренко, Мораренко, Тепляков (Горенко 78) Запасные: Папст, Шуляков, Киселев, Ориховский, Бабков, Красников, Вернаттус, Приходько, Дегтярь, Кайдалов.
Предупреждение: Горин 29.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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