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Официально. Пятов завершил карьеру футболиста и будет работать в штабе ван Леувена

Премьер-лига
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Легенда "Шахтера" повесил бутсы на гвоздь

Официально. Пятов завершил карьеру футболиста и будет работать в штабе ван Леувена

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб "горняков". Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

6 августа в Лондоне голкипер сыграет с "Тоттенхэмом" свой прощальный матч.

Андрей Пятов провел в составе "Шахтера" 482 матча - это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Вместе с командой он завоевал 28 трофеев - и это абсолютный рекорд клуба всех времен! 11 раз Пятов с "оранжево-черными" брал золотые медали чемпионата Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), выиграл 8 Кубков Украины (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) и 8 Суперкубков Украины (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), стал обладателем Кубка УЕФА - 2009.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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