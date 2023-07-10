Официально. Пятов завершил карьеру футболиста и будет работать в штабе ван Леувена

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб "горняков". Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

6 августа в Лондоне голкипер сыграет с "Тоттенхэмом" свой прощальный матч.

Андрей Пятов провел в составе "Шахтера" 482 матча - это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Вместе с командой он завоевал 28 трофеев - и это абсолютный рекорд клуба всех времен! 11 раз Пятов с "оранжево-черными" брал золотые медали чемпионата Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), выиграл 8 Кубков Украины (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) и 8 Суперкубков Украины (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), стал обладателем Кубка УЕФА - 2009.