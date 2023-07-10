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Леоненко: Ван Леувен – серьезный тренер. Шахтер можно поздравлять с чемпионством

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Эксперт уверен, что новый тренер приведкт команду к чемпионству

Леоненко: Ван Леувен – серьезный тренер. Шахтер можно поздравлять с чемпионством

скриншот youtube

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказал свое мнение относительно назначения Патрика ван Леувена главным тренером "Шахтера".

"Я полностью согласен с ван Леувеном, что "Шахтер" будет играть в комбинационный футбол и очень быстро. Но это всегда опасно и всегда красиво, как во времена Луческу в "Шахтера". Но тут вопрос, сколько времени пройдет, пока игроки начнут так играть.

Мне кажется, "Шахтер" можно уже поздравлять с победой в чемпионате. Ван Леувен – серьезный тренер, умеет разговаривать, находить подходы к футболистам", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
Леоненко PROSPORT

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.07.2023 в 19:36
Все залежить від Ахметова, якщо він втратить свою корупційну монополію на чемпіонат, то Шахтарю не світить чемпіонство.
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