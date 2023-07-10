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Леоненко: Ван Леувен – серьезный тренер. Шахтер можно поздравлять с чемпионством
Эксперт уверен, что новый тренер приведкт команду к чемпионству
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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказал свое мнение относительно назначения Патрика ван Леувена главным тренером "
"Я полностью согласен с ван Леувеном, что "Шахтер" будет играть в комбинационный футбол и очень быстро. Но это всегда опасно и всегда красиво, как во времена Луческу в "Шахтера". Но тут вопрос, сколько времени пройдет, пока игроки начнут так играть.
Мне кажется, "Шахтер" можно уже поздравлять с победой в чемпионате. Ван Леувен – серьезный тренер, умеет разговаривать, находить подходы к футболистам", - сказал Леоненко.
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