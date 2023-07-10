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Василий Кравец: Молодым перебраться в Испанию - это было довольно сложно
Защитник подписал контракт с Днепром-1
scdnipro1.com.ua
Защитник Василий Кравец, который на днях
– Поздравляем с присоединением к "Днепру-1"! Накануне ты уже участвовал в контрольном матче. Какие впечатления?
– Хорошие впечатления, хороший коллектив, хорошая игра. Трудно еще удается найти общий язык с партнерами, но со временем это будет лучше. Матч выиграли, так что первую игру можно уже считать в актив.
– Так понимаем, что ты многих футболистов знал перед переходом сюда?
– Да, лично знаком со здешними ребятами, так что в коллектив влиться было легко. Меня хорошо приняли, за что большое спасибо. Будем работать и вместе получать результаты.
– Не вспоминали гол, который ты забил "Днепру-1" в прошлом чемпионате?
– Еще никто ничего не вспоминал, и это очень хорошо (улыбается).
– В Премьер-лиге ты дебютировал в 17 лет. В таком юном возрасте у тебя все происходило очень быстро.
– Да, в 17 лет сыграл за львовские "Карпаты". С одной стороны это хорошо, с другой – плохо, что сразу бросили в бой, все так произошло. Но считаю, что это все было постепенно: тренер увидел, что я работаю и поставил меня.
– А попасть молодым за границу было очень тяжело?
– Уффф, да это было тяжело. Я не знал языка, а на английском испанцы, как известно, не очень говорят. Один человек только говорил по-английски… Было тяжело и в плане климата, там жара. Другая культура, все остальное. Я приехал молодым, первые три месяца был там один – это было довольно сложно.
– Но ведь задержался за границей на 5 лет…
– Понравилось там играть в футбол. В Испании футбол как религия. Считаю, что мне удалось туда попасть, что начало профессиональной карьеры провело именно в Испании.
– Все специалисты говорят, что Сегунда – очень сильный чемпионат.
– Фактически это та же Ла Лига. Да есть для меня, для многих, кто там играет. Различие только в размерах бюджетов команд.
– В составе "Леганеса" ты победил в Кубке Испании "Реал". Что-нибудь особенное вспомнишь из того матча?
– (улыбается) Особенно то, что Марсело был, я так понял, не в оптимальной форме. Но за игрой все очень высокого уровня. Сыграть против них – это было что-то!
– Каким ты увидел наш футбол по возвращении из-за границы?
– Тоже хороший футбол, качественные футболисты, интересные игры, с азартом. Да, накладывает отпечаток отсутствие болельщиков из-за войны. Но мы живем в такое время, и нет, на что жаловаться.
– Сезон, проведенный с "Ворсклой", считаешь удачным?
– Считаю, да. У нас была задача попасть в еврокубки, и мы ее выполнили. Значит, сезон был удачным.
– Ты увлекался еще боксом – даже спарринг провел с Романом Джуманом. Это хобби еще с тобой уже прошло?
– Уж очень давно не занимался.
– Когда был в "Карпатах", ты говорил, что мечтаешь выиграть с этим клубом юношескую Лигу чемпионов. В скором времени у тебя старт Лиги чемпионов уже взрослой…
– Да, это были мои слова, от них не отказываюсь. Но сейчас нашим первым делом является выиграть первый матч, потом второй, а затем попасть и в групповой этап. Все должно идти шаг за шагом, от игры к игре.
– Уже ждешь официальных матчей?
– Конечно!
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