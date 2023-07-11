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Заря интересуется хавбеком Шахтера Чехом

Премьер-лига
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Прошлый сезон игрок провел в аренде в Азербайджане

Заря интересуется хавбеком Шахтера Чехом

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Заря" проявляет интерес к 24-летнему хавбеку "Шахтера" Максиму Чеху.

Детали о структуре возможного соглашения не называются.

Летом Чех вернулся в "Шахтер" после аренды в азербайджанском "Сабахе", где забил 2 гола в 31 матче.

Напомним, что "Заря" финишировала на третьем месте в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы. В новом сезоне возглавлять луганскую команду будет Ненад Лалатович

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Максим Чех
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Источник:
Sport Arena

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