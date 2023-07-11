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Заря интересуется хавбеком Шахтера Чехом
Прошлый сезон игрок провел в аренде в Азербайджане
Фото: ФК Шахтер
"Заря" проявляет интерес к 24-летнему хавбеку "
Детали о структуре возможного соглашения не называются.
Летом Чех вернулся в "Шахтер" после аренды в азербайджанском "Сабахе", где забил 2 гола в 31 матче.
Напомним, что "Заря" финишировала на третьем месте в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы. В новом сезоне возглавлять луганскую команду будет Ненад Лалатович
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Источник:Sport Arena
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