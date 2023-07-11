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Караваев: Да, Ярмоленко звезда, возможно, легенда, но при этом остается человеком
Возвращение Ярмоленко - главное летнее событие Динамо
t.me/DynamoKyiv
Хавбек "
"Все молодые игроки, которые сейчас есть в "Динамо", должны понять, что Андрей – простой, добрый, честный и открытый человек.
Все говорят – "звезда". Да, он "звезда", возможно, легенда, но при этом остается человеком. Если нужна помощь – всегда поможет, если есть вопросы – всегда ответит, то есть никогда не оставит в беде. Ребята это поймут, уверен, возвращение Андрея станет для них положительным импульсом, ведь на его примере они увидят, как нужно быть профессионалом и порядочным человеком, он станет для них мотиватором по поводу того, к чему нужно стремиться, какие ставить цели, чтобы подняться на вершину, где играют такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, - сказал Караваев.
Напомним, что 33-летний Ярмоленко подписал с Динамо двухлетний контракт.
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