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Караваев: Да, Ярмоленко звезда, возможно, легенда, но при этом остается человеком

Премьер-лига
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Возвращение Ярмоленко - главное летнее событие Динамо

Караваев: Да, Ярмоленко звезда, возможно, легенда, но при этом остается человеком

t.me/DynamoKyiv

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Караваев высказался об Андрее Ярмоленко, который этим летом вернулся в киевский клуб.

"Все молодые игроки, которые сейчас есть в "Динамо", должны понять, что Андрей – простой, добрый, честный и открытый человек.

Все говорят – "звезда". Да, он "звезда", возможно, легенда, но при этом остается человеком. Если нужна помощь – всегда поможет, если есть вопросы – всегда ответит, то есть никогда не оставит в беде. Ребята это поймут, уверен, возвращение Андрея станет для них положительным импульсом, ведь на его примере они увидят, как нужно быть профессионалом и порядочным человеком, он станет для них мотиватором по поводу того, к чему нужно стремиться, какие ставить цели, чтобы подняться на вершину, где играют такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, - сказал Караваев.

Напомним, что 33-летний Ярмоленко подписал с Динамо двухлетний контракт.

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.07.2023 в 01:20
gавно оно, которое бьёт исподтишка сзади игрока соперника/сборной!!!
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