Юрий Вернидуб: Сын не будет работать по моим конспектам

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал завершения игровой карьеры сына Виталия и его вхождение в свой тренерский штаб.

- Все нормально, все естественно, каждый футболист рано или поздно заканчивает играть. Пришло время и Виталию сделать свой выбор. Мы поговорили, я ему сказал: "Ты прошел хороший путь игрока, поработал с очень хорошими тренерами. И если есть желание посвятить дальнейшую жизнь тренерской работе, надо идти учиться". Он свой выбор сделал, пошел учиться. Сейчас идет учебный процесс, а там жизнь покажет, сможет он стать тренером или нет. Доказать, показать свою тренерскую работу сможет только он сам.

- Он уже вам показывал какой-то свой план работы или на данном этапе все будет по конспектам Вернидуба-старшего?

- Ну этого точно не будет (смеется). За это время у него уже накопилось определенное количество идей. Он еще молодой, где-то что-то, безусловно, нужно будет подсказывать. Но самое главное для него – чтобы он сейчас правильно развивался. У него есть возможность и задача работать с нашей обороной, и именно от него во многом будет зависеть, как будут играть наши защитники, это его вектор направления, его в недавнем прошлом игровое амплуа. И очень надеемся, что он нашему тренерскому штабу поможет.

Его мысли, его видение тех или иных моментов мы вместе смотрим, обговариваем, после чего он будет все до игроков доносить. Собственно, как и должно быть, ведь в любой команде есть главный тренер, есть ассистенты по тому или иному направлению. Но окончательное решение принимает главный тренер, это не обговаривается. Иначе будет лебедь, рак и щука. В любом случае, Виталий уже работает, единственное, что переживает по поводу всех этих перемен. Но это все временно, думаю, он быстро перестроится и поймет, что уже тренер, - рассказал Вернидуб-старший.