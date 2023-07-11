Сразу 8 игроков Шахтера тренировались по индивидуальной программе

"Шахтер" продолжает готовиться к новому сезону на летних сборах в Нидерландах. Вчера, 10 июля, подопечные Патрика ван Леувена провели мини-турнир на 4 команды.

Сразу восемь игроков донецкой команды тренировались в индивидуальной группе. Отдельно от других футболистов занимались Андрей Тотовицкий, Андрей Борячук, Егор Назарина, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Марьян Швед, Иван Петряк и Ярослав Ракицкий.

Отметим, что "горняки" уже провели свой дебютный спарринг - сыграли вничью с "АЗ" Алкмар (3:3). Следующая контрольная игра пройдет 13 июля против греческого "АЕКа".