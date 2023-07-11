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Сразу 8 игроков Шахтера тренировались по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Горняки готовятся на сборе в Нидерландах

Сразу 8 игроков Шахтера тренировались по индивидуальной программе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" продолжает готовиться к новому сезону на летних сборах в Нидерландах. Вчера, 10 июля, подопечные Патрика ван Леувена провели мини-турнир на 4 команды.

Сразу восемь игроков донецкой команды тренировались в индивидуальной группе. Отдельно от других футболистов занимались Андрей Тотовицкий, Андрей Борячук, Егор Назарина, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Марьян Швед, Иван Петряк и Ярослав Ракицкий.

Отметим, что "горняки" уже провели свой дебютный спарринг - сыграли вничью с "АЗ" Алкмар (3:3). Следующая контрольная игра пройдет 13 июля против греческого "АЕКа".

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В статье: Ярослав Ракицкий Тарас Степаненко Иван Петряк Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Марьян Швед Андрей Борячук Егор Назарина Ефим Конопля
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Источник:
shakhtar.com

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