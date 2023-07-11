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Мирошниченко – о своем переходе в Днепр-1: Это шаг вперед
Защитник дал интервью клубной пресс-службе
Скриншот: канал Дніпра-1 на YouTube
Новичок "Днепра-1", правый защитник Денис Мирошниченко дал свое первое интервью в качестве игрока днепрян:
- Приветствуем в команде! Как чувствуешь себя здесь, как приняли новые партнеры, многих из которых ты знаешь?
- Да, ребят знаю очень хорошо, почти всю команду. Меня приняли хорошо, поддержали, подсказали. Очень комфортно и приятно находиться в этом коллективе.
- В твоей карьере были "Кривбасс" и дубль "Днепра", но два основных периода - "Карпаты" и "Александрия". Как охарактеризуешь эти времена?
- Только с положительной стороны. В каждом клубе у меня со всеми складывались очень хорошие отношения. Провел там замечательное время.
- Прошлый сезон стал для тебя очень результативным. Такое случилось второй раз в карьере после сезона 2018/19 в "Карпатах". Это связано с изменением тактики, твоих задач на поле или просто так сложилось?
- Так сложилось. Вся команда прогрессировала, и я вместе с ней. У меня действительно получился удачный сезон. Надеюсь, здесь будет еще лучше.
- Достаточно много голов ты забил красивыми ударами издали. Удар у тебя с детства или отрабатывал?
- Просто у меня очень-очень хороший удар (смеется). А так, конечно, все это отрабатывается на тренировках. С каждым днем стараюсь прогрессировать.
- Какие воспоминания остались о молодежной сборной Украины, где ты немало сыграл в свое время?
- Очень хорошие воспоминания, я и благодарен тренеру Сергею Ковальцу за доверие. Провел там много матчей, и со многими ребятами из команды знаком именно по сборной.
- Какие матчи запомнились больше всего?
- С французами, немцами. Эти матчи были очень тяжелыми.
- Вспомни эмоции, когда получил вызов в национальную сборную перед матчем с Англией?
- Немного было неожиданно. Очень благодарен тренеру за это доверие. Взял для себя очень много положительных эмоций, и есть большое желание вернуться в сборную.
- Расстроился, что не вышел на "Уэмбли"?
- Пожалуй, да. Любой профессионал желает играть в каждом матче. Немного расстроился, но я увидел, что могу там играть, и буду для этого все делать.
- В составе "Александрии" ты играл в Лиге Европы, а теперь пришла очередь Лиги чемпионов. Шаг вперед? Чего ждешь от следующего сезона?
- Конечно, это шаг вперед. Команда "Днепр-1" заняла второе место, что говорит само за себя. Думаю, подобные цели будут и в следующем сезоне, ведь все это надо подтвердить, прогрессировать и двигаться вместе дальше.
- Еврокубков особенно ждешь?
- Конечно. Думаю, все ждут подобных матчей.
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