Мирошниченко – о своем переходе в Днепр-1: Это шаг вперед

Новичок "Днепра-1", правый защитник Денис Мирошниченко дал свое первое интервью в качестве игрока днепрян:

- Приветствуем в команде! Как чувствуешь себя здесь, как приняли новые партнеры, многих из которых ты знаешь?

- Да, ребят знаю очень хорошо, почти всю команду. Меня приняли хорошо, поддержали, подсказали. Очень комфортно и приятно находиться в этом коллективе.

- В твоей карьере были "Кривбасс" и дубль "Днепра", но два основных периода - "Карпаты" и "Александрия". Как охарактеризуешь эти времена?

- Только с положительной стороны. В каждом клубе у меня со всеми складывались очень хорошие отношения. Провел там замечательное время.

- Прошлый сезон стал для тебя очень результативным. Такое случилось второй раз в карьере после сезона 2018/19 в "Карпатах". Это связано с изменением тактики, твоих задач на поле или просто так сложилось?

- Так сложилось. Вся команда прогрессировала, и я вместе с ней. У меня действительно получился удачный сезон. Надеюсь, здесь будет еще лучше.

- Достаточно много голов ты забил красивыми ударами издали. Удар у тебя с детства или отрабатывал?

- Просто у меня очень-очень хороший удар (смеется). А так, конечно, все это отрабатывается на тренировках. С каждым днем стараюсь прогрессировать.

- Какие воспоминания остались о молодежной сборной Украины, где ты немало сыграл в свое время?

- Очень хорошие воспоминания, я и благодарен тренеру Сергею Ковальцу за доверие. Провел там много матчей, и со многими ребятами из команды знаком именно по сборной.

- Какие матчи запомнились больше всего?

- С французами, немцами. Эти матчи были очень тяжелыми.

- Вспомни эмоции, когда получил вызов в национальную сборную перед матчем с Англией?

- Немного было неожиданно. Очень благодарен тренеру за это доверие. Взял для себя очень много положительных эмоций, и есть большое желание вернуться в сборную.

- Расстроился, что не вышел на "Уэмбли"?

- Пожалуй, да. Любой профессионал желает играть в каждом матче. Немного расстроился, но я увидел, что могу там играть, и буду для этого все делать.

- В составе "Александрии" ты играл в Лиге Европы, а теперь пришла очередь Лиги чемпионов. Шаг вперед? Чего ждешь от следующего сезона?

- Конечно, это шаг вперед. Команда "Днепр-1" заняла второе место, что говорит само за себя. Думаю, подобные цели будут и в следующем сезоне, ведь все это надо подтвердить, прогрессировать и двигаться вместе дальше.

- Еврокубков особенно ждешь?

- Конечно. Думаю, все ждут подобных матчей.