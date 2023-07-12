Президент Торино: Перегибы с трансферами были и раньше - Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги

Президент "Торино" Урбано Кайро прокомментировал последние трансферные события на рынке Европы и Италии, где арабские клубы ведут агрессивную политику и стараются заполучить максимальное количество звездных и доступных для переезда футболистов, не считаясь с деньгами.

"Те, кто инвестирует в футбол, вкладывают в него ресурсы, которые затем можно реинвестировать в развитие продукта в своей стране. Если есть футболист, который едет в Саудовскую Аравию, а клуб оттуда платит за это значительную сумму, то это капитал, который поступает, например, в Италию и может быть реинвестирован.