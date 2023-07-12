Президент Торино: Перегибы с трансферами были и раньше - Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги

Президент "Торино" Урбано Кайро прокомментировал последние трансферные события на рынке Европы и Италии, где арабские клубы ведут агрессивную политику и стараются заполучить максимальное количество звездных и доступных для переезда футболистов, не считаясь с деньгами.
"Те, кто инвестирует в футбол, вкладывают в него ресурсы, которые затем можно реинвестировать в развитие продукта в своей стране. Если есть футболист, который едет в Саудовскую Аравию, а клуб оттуда платит за это значительную сумму, то это капитал, который поступает, например, в Италию и может быть реинвестирован.
Понятное дело, что есть и некоторые перегибы, которые были даже 10 лет назад в Китае, но после они немного успокоились. В какой-то момент я помню, что были такие случаи и в Украине, с донецким "Шахтером", который нанял Лукарелли за неимоверные деньги. Но потом все возвращается на более уравновешенный уровень. Мне кажется хорошо, даже с учетом некоторых преувеличений, но это вливания "свежих" денег и для нашей страны, и для нашего футбола, это может быть позитивным", - заявил Кайро.
Напомним, "Шахтер" купил Лукарелли летом 2007 года за 8 млн евро, правда уже через полгода продал возрастного итальянца в "Парму" за 5,7 миллионов.