"Я уехал из Украины, но Украина никогда не может выйти из моего сердца", - Йовичевич попрощался с Шахтером

Уже бывший тренер " Шахтера " Игор Йовичевич попрощался с донецким клубом и рассказал о своем переходе в саудовский "Аль-Раед".

"Добрий день. Наверное, вы уже знаете, что пару дней назад я возглавил футбольный клуб "Аль-Раед" в Саудовской Аравии. Очень интересные жизненные пути и судьба, потому что в прошлом году ни один иностранный тренер не хотел принять "Шахтер" в условиях войны. Я с тренерским штабом принял решение – и это был самый лучший шаг в моей карьере.

В этом году в Саудовскую Аравию хотят приехать многие иностранные тренеры, но не могут. Так что очень любопытная ситуация. И это ваша награда, награда болельщиков. Хочу поблагодарить лично, потому что в условиях войны и трудных моментов шлифуется характер, шлифуется менталитет выживания. И в спортивном смысле между хорошими тренерами, которые есть в Саудовской Аравии, выживают лучшие. Это одна привилегия, чтобы попасть в эту лигу сейчас.

Это для меня очень большой вызов, играя против мировых звезд. И также против очень хороших тренеров, где попробую свои знания, квалификацию и опыт, которые я особенно получил в Украине в последние годы.

Так что благодарен вам. Долго думал, как к вам обратиться, потому что последний месяц действительно читал комментарии, слушал, многие друзья говорили мне, что и как думаете обо мне. И это действительно дает мне вдохновение работать дальше с мотивацией и духом. Я ощущал уважение от вас. Приятно слышать это.

Хочу лично вас, болельщиков "Шахтера", и всех, кто поддерживает меня, лично поблагодарить. И хочу, чтобы и дальше меня поддерживали в "Аль-Раеде". Также хочу поблагодарить и клуб, "Шахтер", президента. Они в прошлом году дали мне шанс возглавить лучший клуб Украины с большим статусом, опытом в Лиге чемпионов. И это была действительно большая гордость и респект. Думаю, что "Шахтер" дал мне много в этом сезоне, невероятного и тяжелом в истории "Шахтера" сезоне.

Но так сложилось. Думаю, что я вместе с тренерским штабом дал многое "Шахтеру". Я считаю, что должен быть вечный взаимный респект. Хочу обратить особое внимание на персонал "Шахтера" – с первого дня они приняли меня как в семью. Спасибо лично каждому из работников, большое уважение. Спасибо за каждый день и секунду, которую я провел с вами. С того дня, как мне дали форму, и до чемпионского дня, когда команда меня подбрасывала в воздух, праздновав 14-й титул, который объединит нас навсегда. В условиях войны "Шахтер" выиграл столь трудный титул.

Были блестящие моменты, начиная с матча против Лейпцига. "Динамо", первое классико, которое я лично выиграл. Прошли "Ренн", когда нам не давали шанс пройти без Миши Мудрика. Были незабываемые моменты, где я действительно могу только гордиться. Этот путь в Кривой Рог знают только те, кто были в автобусах 20 часов туда и 24 часов в Роттердам. Это не можешь не забыть. Не можешь не гордиться жертвами. Последнее – хочу лично поблагодарить каждого игрока. Я отдал им все, что у меня было. Этот 14-й титул навсегда будет вписан золотыми словами. Благодарю вас. Хотелось бы действительно, чтобы через 15 лет Зубков сделал то интервью и спросил, какой титул был самым дорогим – и я бы ответил: "Зуба, наш первый, самый тяжелый".

Благодарю вас, пацаны. Желаю клубу и новому тренерскому штабу успешного сезона, хорошего выступления в Лиге чемпионов и еще раз получить титул УПЛ. Вы очень хорошая команда, я буду искренним болельщиком. Сейчас "Шахтер", навсегда "Шахтер".

Я уехал из Украины, но Украина никогда не может выйти из моего сердца. Люблю вас, Слава Украине!" – сказал Йовичевич.