Центрбек Шахтера официально вернулся в родной клуб

"Флуминенсе" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "Шахтера" Марлона.

Бразильский клуб оформил аренду игрока до июня 2024 года. Марлон приостановил контракт с "горняками" благодаря правилу ФИФА. Футболист получил в команде 4-й номер.

Стоит заметить, что именно во "Флуминенсе" Марлон начинал свою карьеру. В минувшем сезоне центрбек выступал за "Монцу", в составе которой сыграл 30 матчей.

Напомним, Марлон стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Сассуоло" за 12 миллионов евро. Его действующий контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

"Флуминенсе" идет на 4-й строчке в Бразильской Серии А после 14-ти сыгранных матчей. В активе команды 24 пункта.