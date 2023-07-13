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Центрбек Шахтера официально вернулся в родной клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец будет играть на правах аренды

Центрбек Шахтера официально вернулся в родной клуб

Фото: fluminense.com.br

Новина українською

"Флуминенсе" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "Шахтера" Марлона.

Бразильский клуб оформил аренду игрока до июня 2024 года. Марлон приостановил контракт с "горняками" благодаря правилу ФИФА. Футболист получил в команде 4-й номер.

Стоит заметить, что именно во "Флуминенсе" Марлон начинал свою карьеру. В минувшем сезоне центрбек выступал за "Монцу", в составе которой сыграл 30 матчей.

Напомним, Марлон стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Сассуоло" за 12 миллионов евро. Его действующий контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

"Флуминенсе" идет на 4-й строчке в Бразильской Серии А после 14-ти сыгранных матчей. В активе команды 24 пункта.

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В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Бразилия) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Марлон
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Источник:
fluminense.com.br

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