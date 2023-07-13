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Центрбек Шахтера официально вернулся в родной клуб
Бразилец будет играть на правах аренды
Фото: fluminense.com.br
"Флуминенсе" на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "Шахтера" Марлона.
Бразильский клуб оформил аренду игрока до июня 2024 года. Марлон приостановил контракт с "горняками" благодаря правилу ФИФА. Футболист получил в команде 4-й номер.
Стоит заметить, что именно во "Флуминенсе" Марлон начинал свою карьеру. В минувшем сезоне центрбек выступал за "Монцу", в составе которой сыграл 30 матчей.
Напомним, Марлон стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Сассуоло" за 12 миллионов евро. Его действующий контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2026 года.
"Флуминенсе" идет на 4-й строчке в Бразильской Серии А после 14-ти сыгранных матчей. В активе команды 24 пункта.
Ele tá muito feliz em casa ❤️???? pic.twitter.com/9gvNzvlNAj— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 12, 2023
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