Чигринский: Шахтер? Давайте будем реалистами. Для чего им собирать ветеранов

Экс-защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский ответил на вопрос о возможном возвращении в донецкий клуб.

– Из Украины предложений не было?

– Когда только закончился чемпионат Греции, Панков говорил, что разговаривает с некоторыми командами, но до конкретики дело не дошло. Скажу честно, я играл в Украине долгое время и знаю наш футбол. Сейчас мне было бы гораздо интереснее попробовать что-то новое или остаться в Греции.

– Ракицкий вернулся заканчивать карьеру в "Шахтер", Ярмоленко - в "Динамо". Не хотели бы и вы снова стать игроком донецкой команды, если, например, Срна позвонит и скажет: "Дима, нам нужен твой опыт"?

– Давайте будем реалистами. Для чего "Шахтеру" собирать ветеранов? У них хватает опытных футболистов: Ракицкий, Степаненко, Пятов, который недавно закончил игровую карьеру. Так что мое приглашение в "Шахтер" - это из области фантастики, а я реалист.

Возвращение Ракицкого и Ярмоленко - это супер. Клубы демонстрируют уважение к игрокам, которые оставили след и их истории. Я считаю, что со своим опытом они помогут командам и нашему чемпионату, учитывая то, что много легионеров ушло.

– Как долго вы планируете играть?

– Может, год или два. Посмотрим, как сложится ситуация, - сказал Чигринский.