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Чигринский: Шахтер? Давайте будем реалистами. Для чего им собирать ветеранов
Он уверен, что возрастной игрок "горнякам" не нужен
Фото: shakhtar.com
Экс-защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский ответил на вопрос о возможном возвращении в донецкий клуб.
– Из Украины предложений не было?
– Когда только закончился чемпионат Греции, Панков говорил, что разговаривает с некоторыми командами, но до конкретики дело не дошло. Скажу честно, я играл в Украине долгое время и знаю наш футбол. Сейчас мне было бы гораздо интереснее попробовать что-то новое или остаться в Греции.
– Ракицкий вернулся заканчивать карьеру в "Шахтер", Ярмоленко - в "Динамо". Не хотели бы и вы снова стать игроком донецкой команды, если, например, Срна позвонит и скажет: "Дима, нам нужен твой опыт"?
– Давайте будем реалистами. Для чего "Шахтеру" собирать ветеранов? У них хватает опытных футболистов: Ракицкий, Степаненко, Пятов, который недавно закончил игровую карьеру. Так что мое приглашение в "Шахтер" - это из области фантастики, а я реалист.
Возвращение Ракицкого и Ярмоленко - это супер. Клубы демонстрируют уважение к игрокам, которые оставили след и их истории. Я считаю, что со своим опытом они помогут командам и нашему чемпионату, учитывая то, что много легионеров ушло.
– Как долго вы планируете играть?
– Может, год или два. Посмотрим, как сложится ситуация, - сказал Чигринский.
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