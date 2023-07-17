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Петряк пропустит начало сезона. Ивану может потребоваться повторная операция

Премьер-лига
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Вингер "Шахтера" находится в зарубежной клинике

Петряк пропустит начало сезона. Ивану может потребоваться повторная операция

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Иван Петряк пропустит начало сезона 2023/24. Об этом сообщает главный редактор "Профутбола Digital" Владимир Зверов.

У 29-летнего атакующего полузащитника проблемы с голеностопом, поэтому неизвестно, когда Иван вернется к тренировкам в общей группе команды Патрика ван Леувена.

Сам Петряк в мае заявлял, что "порвал все, что можно", и поэтому восстановление может занять три месяца.

В настоящее время Иван проходит медицинское обследование в итальянской клинике. Вингеру может потребоваться повторная операция на голеностопе.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк)
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