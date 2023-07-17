Бывший вице-президент Шахтера хочет создать на своем канале единый телепул УПЛ, - СМИ

Украинский телеканал Xsport хочет транслировать матчи украинской Премьер-лиги. По информации ТаТоТаке, сегодня проходит совещание представителей 11 клубов УПЛ по вопросу трансляций матчей следующего сезона.

Канал Xsport изъявил желание инвестировать в трансляции игр УПЛ. Главным мотивом такого решения стал "успех показа матчей ПФЛ" весной этого года.

Отметим, что каналом Xsport владеет Борис Колесников. С 1998 по 2021 годы он занимал должность вице-президента донецкого "Шахтера", а также до полномасштабной войны имел собственный пул хоккейных клубов в Украине. В настоящее время Колесников владеет двумя спортивными каналами в Украине: Xsport и Xsport+.

За десять дней до старта нового сезона украинского чемпионата пока неизвестно, кто будет показывать матчи. Некоторые клубы - в том числе "Динамо", "Заря", "Днепр-1" - в очередной раз выступают против единого телепула, вероятно, имея собственные интересы на "2+2".