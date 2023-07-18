Источник: Конкретный интерес к Довбику проявляет только Жирона

Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что конкретный интерес к форварду " Днепра-1 " Артему Довбику проявляет только испанская "Жирона".

"У Довбика есть желание при хороших условиях уйти из "Днепра-1". Клуб хочет, если получит нормальное предложение, отпустить его. Здесь есть взаимопонимание. Нет такого, что клуб сказал, что не отпустит и все. Довбик ждет реальное предложение.

На сегодняшний момент клуб, который ведет серьезные переговоры – это только "Жирона". Они продолжают договариваться с "Мидтьюлландом" о том, чтобы как-то компенсировать им эту часть.

"Днепр-1" выставил, сколько они хотят за Довбика. Если цена 15 миллионов, они хотят 7,5. Они на это рассчитывают.

Сейчас "Жирона" хочет и пытается договориться с "Мидтьюлландом", чтобы они эти 7,5 миллиона компенсировали им футболистами или, возможно, деньгами. Или еще чем-нибудь. "Мидтьюлланд" понимает, что сейчас есть возможность получить живые деньги. Процесс идет. Есть разговоры, что некоторые итальянские клубы интересуются", - сказал Цыганик.