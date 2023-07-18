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Источник: Конкретный интерес к Довбику проявляет только Жирона
Испанский клуб ведет перерговоры с Днепром-1 и датским Мидтьюлландом
Фото: СК Днепр-1
Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что конкретный интерес к форварду "
"У Довбика есть желание при хороших условиях уйти из "Днепра-1". Клуб хочет, если получит нормальное предложение, отпустить его. Здесь есть взаимопонимание. Нет такого, что клуб сказал, что не отпустит и все. Довбик ждет реальное предложение.
На сегодняшний момент клуб, который ведет серьезные переговоры – это только "Жирона". Они продолжают договариваться с "Мидтьюлландом" о том, чтобы как-то компенсировать им эту часть.
"Днепр-1" выставил, сколько они хотят за Довбика. Если цена 15 миллионов, они хотят 7,5. Они на это рассчитывают.
Сейчас "Жирона" хочет и пытается договориться с "Мидтьюлландом", чтобы они эти 7,5 миллиона компенсировали им футболистами или, возможно, деньгами. Или еще чем-нибудь. "Мидтьюлланд" понимает, что сейчас есть возможность получить живые деньги. Процесс идет. Есть разговоры, что некоторые итальянские клубы интересуются", - сказал Цыганик.
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