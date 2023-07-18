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Шахтер сегодня проведет товарищеский матч против Аякса
Параллельно вице-чемпион УПЛ сыграет в дерби
Фото: ФК Шахтар
18 июля действующего победителя чемпионата Украины "Шахтер" ожидает поединок против наиболее титулованного клуба Нидерландов - "Аякс".
В прошлом сезоне амстердамцы заняли третье место в Эредивизи, проиграли в финалах Кубка и Суперкубка Нидерландов, а также вылетели из Лиги Европы на стадии стыков плей-офф раунда.
В июле прошлого года "Аякс" и "Шахтер" также встречались в рамках товарищеского поединка. Тогда это был благотворительный матч в помощь Украине. Амстердамцы одержали волевую победу со счетом 3:1.
Встреча между нидерландским и украинским коллективами начнется в 15.00 по киевскому времени на поле Sportcomplex De Toekoms.
Также свой спарринг сегодня проведет и вице-чемпион УПЛ "Днепр-1". Его соперником станет “Кривбасс”.
Днепряне продолжают готовиться к новому сезону. Вчера лагерь команды в Ужгороде пополнили три футболиста, которые уже работают с командой. В том числе вернулся и один из лидеров Александр Пихаленок.
Старт дерби запланирован на 17:00.
UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей. Также поединки будут транслироваться на YouTube-каналах "Шахтера" и "Днепра-1".
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