Динамо представило новую форму на следующий сезон – ВИДЕО, ФОТО

Киевское "Динамо" сегодня утром в соцсетях заинтриговало постом со словами "Готовы ли вы?". Впоследствии “бело-синие” опубликовали ролик, в котором презентовали новую форму на следующий сезон.

???? Зустрічайте нову форму «Динамо» на сезон 2023/24 ???????? pic.twitter.com/cfMOQps8Tv — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 18, 2023

На видео видно, что есть три комплекта формы. Домашняя представлена в белом цвете: на ней изображены полупрозрачные узоры. Выездная – в синем цвете: с круговыми полосами спереди.

Третья, резервная – в желтом цвете. Похожа была уже в прошлом сезоне, однако киевляне не провели ни одной игры в этом комплекте.

В ролике приняли участие два футболиста "Динамо": полузащитник Николай Шапаренко и защитник Денис Попов. В фотосессии уже задействовало больше игроков.

Дебютировать в новой форме киевляне могут уже 30 июля в матче первого тура УПЛ сезона 23/24 против "Миная".