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Динамо представило новую форму на следующий сезон – ВИДЕО, ФОТО

Премьер-лига
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Классические цвета и "бонус", который уже был в прошлом году

Динамо представило новую форму на следующий сезон – ВИДЕО, ФОТО

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня утром в соцсетях заинтриговало постом со словами "Готовы ли вы?". Впоследствии “бело-синие” опубликовали ролик, в котором презентовали новую форму на следующий сезон.

На видео видно, что есть три комплекта формы. Домашняя представлена в белом цвете: на ней изображены полупрозрачные узоры. Выездная – в синем цвете: с круговыми полосами спереди.

Третья, резервная – в желтом цвете. Похожа была уже в прошлом сезоне, однако киевляне не провели ни одной игры в этом комплекте.

В ролике приняли участие два футболиста "Динамо": полузащитник Николай Шапаренко и защитник Денис Попов. В фотосессии уже задействовало больше игроков.

Дебютировать в новой форме киевляне могут уже 30 июля в матче первого тура УПЛ сезона 23/24 против "Миная".

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Денис Попов
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