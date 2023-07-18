Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо представило новую форму на следующий сезон – ВИДЕО, ФОТО
Классические цвета и "бонус", который уже был в прошлом году
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" сегодня утром в соцсетях заинтриговало постом со словами "Готовы ли вы?". Впоследствии “бело-синие” опубликовали ролик, в котором презентовали новую форму на следующий сезон.
???? Зустрічайте нову форму «Динамо» на сезон 2023/24 ???????? pic.twitter.com/cfMOQps8Tv— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 18, 2023
На видео видно, что есть три комплекта формы. Домашняя представлена в белом цвете: на ней изображены полупрозрачные узоры. Выездная – в синем цвете: с круговыми полосами спереди.
Третья, резервная – в желтом цвете. Похожа была уже в прошлом сезоне, однако киевляне не провели ни одной игры в этом комплекте.
В ролике приняли участие два футболиста "Динамо": полузащитник Николай Шапаренко и защитник Денис Попов. В фотосессии уже задействовало больше игроков.
Дебютировать в новой форме киевляне могут уже 30 июля в матче первого тура УПЛ сезона 23/24 против "Миная".
Популярное сейчас
- Конкретика по Сефери, страсти телепула, бразильцы для Днепра-1 и Шахтера. Главные новости за 17 июля
- Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве
- Цыганык: Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере
- Ярмоленко рассказал, почему отказался от десятого номера в Динамо
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО