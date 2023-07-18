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Зачем зашкваренный Гай Шахтеру, вернутся ли болельщики на трибуны, Динамо - фаворит на титул. ВИДЕО
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Максим Гиленко продолжает внимательно следить за украинским футболом. На этот раз известный украинский комментатор анализирует последние новости из лагеря трех главных претендентов на чемпионство в следующем сезоне: Шахтер, Динамо и Днепр-1. Смотрите. Комментируйте. Лайкайте!
01:04 - Шахтер ведет себя на трансферном рынке очень скромно
02:32 - Кто-то из четырех центрфорвардов Шахтера окажется лишним
03:28 - Левый защитник - самая проблемная позиция Шахтера
06:16 - Кто этим летом может уйти из Шахтера?
07:02 - Динамо – один из главных фаворитов на чемпионство
10:00 - Усилил ли Днепр-1 вратарскую позицию?
11:50 - Днепр-1 нашел замену Довбику в Первой лиге
13:23 - Такие зашкварные персонажи, как Алексей Гай, Шахтеру не нужны
19:00 - Когда болельщики вернутся на трибуны?
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