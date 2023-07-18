Зачем зашкваренный Гай Шахтеру, вернутся ли болельщики на трибуны, Динамо - фаворит на титул. ВИДЕО

Максим Гиленко продолжает внимательно следить за украинским футболом. На этот раз известный украинский комментатор анализирует последние новости из лагеря трех главных претендентов на чемпионство в следующем сезоне: Шахтер, Динамо и Днепр-1. Смотрите. Комментируйте. Лайкайте!

01:04 - Шахтер ведет себя на трансферном рынке очень скромно

02:32 - Кто-то из четырех центрфорвардов Шахтера окажется лишним

03:28 - Левый защитник - самая проблемная позиция Шахтера

06:16 - Кто этим летом может уйти из Шахтера?

07:02 - Динамо – один из главных фаворитов на чемпионство

10:00 - Усилил ли Днепр-1 вратарскую позицию?

11:50 - Днепр-1 нашел замену Довбику в Первой лиге

13:23 - Такие зашкварные персонажи, как Алексей Гай, Шахтеру не нужны

19:00 - Когда болельщики вернутся на трибуны?