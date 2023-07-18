  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Зачем зашкваренный Гай Шахтеру, вернутся ли болельщики на трибуны, Динамо - фаворит на титул. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зачем зашкваренный Гай Шахтеру, вернутся ли болельщики на трибуны, Динамо - фаворит на титул. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое видео на канале UA-Футбол!

Зачем зашкваренный Гай Шахтеру, вернутся ли болельщики на трибуны, Динамо - фаворит на титул. ВИДЕО

Подкасти UA-Футбол

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Максим Гиленко продолжает внимательно следить за украинским футболом. На этот раз известный украинский комментатор анализирует последние новости из лагеря трех главных претендентов на чемпионство в следующем сезоне: Шахтер, Динамо и Днепр-1. Смотрите. Комментируйте. Лайкайте!

01:04 - Шахтер ведет себя на трансферном рынке очень скромно
02:32 - Кто-то из четырех центрфорвардов Шахтера окажется лишним
03:28 - Левый защитник - самая проблемная позиция Шахтера
06:16 - Кто этим летом может уйти из Шахтера?
07:02 - Динамо – один из главных фаворитов на чемпионство
10:00 - Усилил ли Днепр-1 вратарскую позицию?
11:50 - Днепр-1 нашел замену Довбику в Первой лиге
13:23 - Такие зашкварные персонажи, как Алексей Гай, Шахтеру не нужны
19:00 - Когда болельщики вернутся на трибуны?

По теме
yellow-arrow
Аякс – Шахтер 3:0. Без шансов на положительный результат для чемпиона Украины
yellow-arrow
Судаков: У Шахтера нет потолка, мы должны работать и выходить на новый уровень
yellow-arrow
Там, где двое, будет и третий. Динамо отдаст еще одного игрока в аренду Заре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Гай Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде