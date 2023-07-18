Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер вратарей Шахтера: Пятов - легенда клуба. Работать с ним – честь для меня
Новый тренер вратарей Шахтера рассказал о себе и не только
shakhtar.com
Новый тренер вратарей "
- Деннис, мы продолжаем знакомить наших болельщиков с новым тренерским штабом. Можете сказать несколько слов о себе?
- Мое имя Деннис Гентенар, я из Нидерландов. Ранее выступал за НЭК (Неймеген), дортмундскую "Боруссию", амстердамский "Аякс", "ВВВ-Венло", "Алмере Сити" и завершил карьеру в родном городе – в НЭК (Неймеген). Впоследствии стал тренером вратарей – сначала на любительском уровне, а дальше в молодежной Академии "Аякса". После переехал в Абу-Даби работать в "Аль-Вахди", затем перешел в "Маккаби" (Тель-Авив), где я был в команде с Патриком ван Леувеном. А сейчас я здесь, в "Шахтере".
- Как вы получили предложение присоединиться к "Шахтеру"?
- Патрик рассказал мне, что собирается переходить в "Шахтер", и спросил, хочу ли я присоединиться. Я подумал, поговорил, конечно, со своей семьей об этом. Считаю, что "Шахтер" – это очень хороший и большой клуб, который почти каждый год выступает в Лиге чемпионов. Поэтому для меня, со спортивной точки зрения, было легко решить.
- Какие обязанности в тренерском штабе?
- Конечно, как у тренера вратарей, моя зона ответственности – это голкиперы. Я также буду работать вместе с Андреем Пятовым, что очень приятно.
- Андрей Пятов – легенда "Шахтера". Что вы можете сказать о нем и следили ли за его игровой карьерой?
- Знаю, что он много лет выступал в "Шахтере". Несколько лет назад мы с "Маккаби" играли против "горняков" в Лиге Европы и там пересекались. Так как "Шахтер" выступал в Лиге чемпионов, я видел их игру и обращал внимание на голкиперов. Работать сейчас вместе с легендой клуба – это честь для меня, а также это хорошо, ведь мы можем объединить наш вратарский опыт и передать его молодым голкиперам.
- Что можете сказать о тренерском потенциале Андрея?
- Его способность естественно и прямо разговаривать с вратарями во время обучения поможет легко перейти от голкиперской деятельности к тренерской.
- Сейчас в "Шахтере" есть как молодые, так и опытные вратари. Какой их уровень?
- У нас есть опытные вратари, конечно, но они все молодые. Они имеют большой потенциал и очень трудолюбивые. Посмотрим. Мы все еще в межсезонье и работаем с ними.
- Какие цели вы себе ставите в работе с ребятами?
- Как и у каждого тренера, цель – сделать своих игроков или вратарей лучше, помочь им развиваться и прогрессировать. Хотим помочь им стать лучшими.
- Что скажете о нынешнем "Шахтере"?
- Стиль игры, который мы хотим видеть, будет отличаться от предыдущего, поэтому нам следует продолжать работать над этим, чтобы потом футболисты почувствовали, что это их собственный стиль и что они должны так играть.
Популярное сейчас
- Аякс – Шахтер 3:0. Без шансов на положительный результат для чемпиона Украины
- Директор МФК Металлург: Впервые в истории мы заработали деньги на трансфере футболиста
- "Я хотел диван, а мне привезли лампу". Рафа Бенитес, пожалуй, худший оратор из мира футбола
- Ярмоленко рассказал, почему отказался от десятого номера в Динамо
- Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО