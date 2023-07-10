Виват, Пятов! Знаковые матчи вратаря, сделавшие его легендарным

Кто бы что ни говорил, но Андрей Пятов является знаковой фигурой в украинском футболе. Без преувеличения, легендарный кипер, за плечами которого полтысячи матчей на клубном уровне, 102 - за сборную, а также 27 трофеев. Однако все когда-нибудь заканчивается - исполнитель доработал контракт с "Шахтером", в ближайшее время проведет прощальный поединок против "Тоттенхэма" и уже сейчас войдет в тренерский штаб "горняков". Согласитесь, достойное завершение.

По этому случаю мы решили вспомнить лучшие перформансы Пятова - их было множество, но остановимся на ключевых.

18 июня 2003 года "Ворскла" - "Ильичевец" - 1:1

В начале нулевых "Ворскла" стабильно боролась за сохранение прописки в элите. В сезоне 2002/03 ситуация развивалась неизменно - команда, возглавляемая покойным Андреем Балем, вела напряженную борьбу и облегченно выдохнула только с приближением финиша. И вот в 30 туре Высшей лиги пришло время Андрея - его дебют пришелся на "Ильичевец".

Причем матч имел турнирное значение - в случае победы и благоприятного сценария параллельно "зелено-белые" могли с 12-й строчки сразу перепрыгнуть на восьмую. И существенное повышение произошло бы, если бы полтавчане выдержали все 90 минут - Александр Бессараб вывел хозяев вперед, но и свое слово сказал Владимир Полищук.

Пятова сложно в чем-то винить - он сделал первый шаг и вообще понравился. Кирпич в будущий прочный карьерный фундамент был заложен.

11 марта 2006 года "Динамо" - "Ворскла" - 0:0

В розыгрыше 2005/06 "Динамо" и "Шахтер" шли бок о бок в чемпионате, поэтому ценилось каждое очко (в конце концов, судьба лидерства решилась в золотом матче). Соперники набрали по 75 баллов, киевляне уступили дончанам и где-то пожалели, что не дожали "Ворсклу" при поддержке родных трибун в марте.

А все почему? Сергей Ребров, Клебер и Максим Шацких не сумели расколдовать ворота Пятова - кипер в четвертый раз появился на поле, впрочем, не испугался и продемонстрировал хладнокровную уверенность. Эта энергетика передалась собственной обороне и дезориентировала "динамовцев" - подвох так и не был найден.

Пятов на молодежном Евро-2006, фото - Getty Images

Настолько громкий бенефис юноши привлек внимание - за короткий срок он забетонировал за собой место в старте полтавчан, был вызван в молодежку, с которой завоевал серебро ЧЕ-2006 U-21 и затем отправился на Мундиаль в Германию, где сидел за спиной Александра Шовковского, копив ценный опыт. Неудивительно, что такое стремительное развитие заинтересовало "горняков".

22 августа 2007 года, Украина - Узбекистан - 2:1

Как отметили выше, Пятов побывал на ЧМ-2006, далее страховал Шовковского на старте квалификации Евро-2008, но все еще не использовался Олегом Блохиным. "Товарняк" с Узбекистаном показался хорошим шансом, чтобы наконец-то испытать исполнителя.

Андрей был не единственным дебютантом - кроме него Блохин бросил в бой Александра Гладкого и Сергея Даниловского, для которого встреча оказалась первой и последней в желто-синих цветах. Несмотря на то, что Гладкий сразу отличился результативным ударом с паса Шевченко и перетянул на себя медийное одеяло, Пятов также запомнился - несколько раз спас положение от верного пропущенного.

Правда, досадно, что "сухарь" не состоялся - на 90+2 игрок потерял контроль над ситуацией и после навесного стандарта Александра Гейнриха фактически в одиночку затолкнул мяч за линию. Да, после осталось горьковатое послевкусие, но СМИ все равно похвалили Андрея и призвали Олега Владимира чаще проводить ротацию в "рамке".

20 мая 2009 года "Шахтер" - "Вердер" - 2:1

В первую очередь, похвалим Андрея за пройденную дистанцию - в 9 встречах КУЕФА вратарь пропустил 6 мячей и выдал 3 "сухари" (против "Тоттенхэма", ЦСКА и "Марселя" - все в Донецке). Если обобщить, то "оранжево-черные" уступили только раз - Вагнер Лав в Москве реализовал одиннадцатиметровый. Однако апогеем следует назвать финал - несмотря на ошибку в эпизоде с Налдо, когда лучше было бы выставить кулаки, а не пытаться зафиксировать круглого, Пятов показал приличный уровень.

Что важно, и ментальный - в подобные моменты легко посыпаться, однако футболист не сник и быстро мобилизовался. Примечательно, что он совершил 4 сейва, один из которых представлял невероятную угрозу и вполне мог вернуть бременцев в игру при счете 2:1 - Клаудио Писарро нанес удар с убийственной позиции, но Андрей сдал экзамен на "отлично".

Интересно, что сам герой всегда критически оценивает собственное выступление и благодарит Мирчи Луческу за правильные эмоции в раздевалке после перерыва. Спасибо скажем и мы за первый евротрофей, полученный в условиях независимости.

28 августа 2009 года "Барселона" - "Шахтер" - 1:0

Еще за одну международную чашку дончане зацепились в условиях розыгрыша Суперкубка УЕФА. Понятно, что "Барселона" владела статусом фаворита - команда не просто выиграла Лигу чемпионов, а на протяжении кампании 2008/09 оформила требл (если забежать вперед, то по итогам календарного года каталонцы завоевали все шесть возможных кубков и в этом аспекте стали первыми в мире) . Как справиться с монстром, выращенным Хосепом Гвардиолой?

Справедливости ради отметим, что "Шахтер" не оконфузился - имел свои шансы и проиграл с минимальными 0:1. Причем гол случился на 115 минуте - их, кстати, могло быть гораздо больше, если бы не последний рубеж в виде Пятова. "Сине-гранатовые" произвели 23 выстрела, 10 - в плоскость, а сам Андрей совершил 9 сейвов. Что поделаешь, когда против тебя Месси, который одним точным пасом вывел лицом к лицу Педро?

8 марта 2011 года "Шахтер" - "Рома" - 3:0

Лига чемпионов 2010/11 подытожилась для "Шахтера" отлично - "оранжево-черные" добрались до исторического четвертьфинала, где, к сожалению, разгромно проиграли "Барселоне" (1:6). Конечно, это не приятно, но до этого были сугубо положительные эмоции - у 1/8-й дончане эффектно нокаутировали итальянскую "Рому".

И если в Риме картина непонятной ("горняки" торжествовали 3:2, но все равно оставили простор для прогнозов), то на "Донбасс-Арене" конкурент откровенно "поплыл" и был уничтожен под давлением Виллиана (дубль) и Эдуардо. Это классно, но не забывайте о подвиге Пятова - на 28 минуте, когда "джалоросси" были близки к восстановлению паритета, Андрей бросился в левый угол и среагировал на пенальти Марко Борриелло.

15 ноября 2013 года, Украина - Франция - 2:0

Легендарное сражение за право участия на ЧМ-2014. Уверены, что вы помните перипетии - банда Михаила Фоменко прыгнула выше головы и на НСК "Олимпийский" в красивом стиле одолела Францию. Роман Зозуля, отклеившийся от Лорана Косельни и протолкнувший круглого мимо Уго Льориса, Андрей Ярмоленко, забивший пенальти - это, безусловно, круто.

Но котировались бы эти достижения так высоко, если бы не Пятов? "Гальские петухи" воспринимаются грозной силой, имеют безумный потенциал, поэтому выстоять против такой силы - серьезная заявка о наличии профессиональной готовности. Андрей совершил 6 сейвов и обеспечил комфортный выезд на "Парк де Пренс" - печально, что непосредственно во Франции ситуация повернулась диаметрально. Мы трижды достали из сетки, но тогда Пятов до последнего боролся за возможность попасть в Бразилию.

19 октября 2018 года "Шахтер" - "Десна" - 1:0

400-й матч за "Шахтер" - такое дается не каждому. Понятно, что у "Десны" не было весомых рычагов, чтобы испортить праздник Андрею, но должны выделить памятную дату. Футболист вошел в символический клуб "400", присоединился к компании Сергея Ященко (444), Михаила Соколовского (485) и Дарио Срны (536) и остановился на отметке "482".

9 октября 2021 года, Финляндия - Украина - 1:2

Сотой поединок в футболке сборной - это всегда почетно. Воплощение культовой цифры пришлось на выездной матч с Финляндией в отборочном цикле ЧМ-2022. Перед Пятовым была поставлена ответственная задача - Украина все еще не побеждала, в 5 турах набрала такое же количество пунктов и расположилась третьей, как раз после "филинов". Очевидно, что в таких условиях нельзя ошибаться - любая ошибка может оказаться критической.

Несмотря на пропущенный, к Андрею вопросов не возникло - капитан справился с опасной попыткой Йоэла Похьянпало, хорошо сложился при неудобной траектории мяча, так что ему банально не повезло, когда на добивание выбежал Тээму Пукки. Ярмоленко заложил фундамент успеха, Яремчук развил преимущество, а Пятов сделал все, чтобы финны не устроили финальный штурм.

Примечательно, что вратарь вышел на поле в возрасте 37 лет и 103 дня, благодаря чему стал самым возрастным футболистом национальной команды - достижение Анатолия Тимощука осталось в прошлом.

11 июня 2022 года, Украина - Армения - 3:0

Украина стартовала в Лиге наций 2022/23 с виктории над Ирландией (1:0) и для убедительности в таблице была обязана брать три очка против Армении. Накануне кипер сообщил, что поставит точку в сборной и был заинтересован, чтобы уйти на мажорной ноте. Отметим, что работы у игрока было мало, хотя в нескольких моментах его скилы очень пригодились.

Крайне важен тот факт, что Андрей сделал невозможным гол оппонента и таким образом зафиксировал 47 "сухой" матч в собственном исполнении. Это рекордный показатель в истории нашей национальной команды - так на прощание Пятов превзошел Александра Шовковского, до уровня которого тянулся всю карьеру.