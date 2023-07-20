Харатин: Предстоящий сезон станет успешным для Динамо

Украинский полузащитник "Легии" прокомментировал для УФ текущее состояние "Динамо" и поделился ожиданием грядущего сезона.

“ – Как вам вообще "Динамо" в том сезоне?

– Мне трудно комментировать, находясь вне контекста и не зная всех причин. Такие сезоны встречаются. Их сложно пережить болельщикам, но могу сказать, что "Динамо" должно выйти из этого посильнее.

Это может послужить толчком в будущем. На мой взгляд, футболисты и руководство сделают выводы и предстоящий сезон станет успешным для "Динамо".

– Вам понравилось, как играло "Динамо" при Шовковском, пока Луческу находился на больничном?

– Они выиграли несколько матчей. Это дало определенный толчок. Победы – это самое важное в спорте. Я видел последние матчи на сборах, многие головы забивали. Сейчас команде самое главное хорошо пройти собрание, чтобы эта работа конвертировалась в результат.

– В этом контексте возвращение Ярмоленко поможет "Динамо"?

– Возвращение Ярмоленко станет хорошим толчком для “Динамо”. Это очень хорошая новость, что такой игрок вернулся.

– В свое время вы поиграли с Андреем, который тогда был в прайме. Его хватит на уровне сегодняшней УПЛ?

– Да. Зная Андрея и его профессионализм”, – сказал Харатин.