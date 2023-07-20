  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Харатин: Предстоящий сезон станет успешным для Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харатин: Предстоящий сезон станет успешным для Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Возвращение Ярмоленко должно помочь киевлянам

Харатин: Предстоящий сезон станет успешным для Динамо

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

Украинский полузащитник "Легии" прокомментировал для УФ текущее состояние "Динамо" и поделился ожиданием грядущего сезона.

– Как вам вообще "Динамо" в том сезоне?

– Мне трудно комментировать, находясь вне контекста и не зная всех причин. Такие сезоны встречаются. Их сложно пережить болельщикам, но могу сказать, что "Динамо" должно выйти из этого посильнее.

Это может послужить толчком в будущем. На мой взгляд, футболисты и руководство сделают выводы и предстоящий сезон станет успешным для "Динамо".

– Вам понравилось, как играло "Динамо" при Шовковском, пока Луческу находился на больничном?

– Они выиграли несколько матчей. Это дало определенный толчок. Победы – это самое важное в спорте. Я видел последние матчи на сборах, многие головы забивали. Сейчас команде самое главное хорошо пройти собрание, чтобы эта работа конвертировалась в результат.

– В этом контексте возвращение Ярмоленко поможет "Динамо"?

– Возвращение Ярмоленко станет хорошим толчком для “Динамо”. Это очень хорошая новость, что такой игрок вернулся.

– В свое время вы поиграли с Андреем, который тогда был в прайме. Его хватит на уровне сегодняшней УПЛ?

– Да. Зная Андрея и его профессионализм”, – сказал Харатин.

По теме
yellow-arrow
Буткевич: Отношение Усика к тренировкам – это большой пример для команды Полесья
yellow-arrow
Днепр-1 не договорился о продлении контракта с Назаренко и решил его "мариновать" – источник
yellow-arrow
Срна находится в Милане: Шахтер пытается договориться с Интером о трансфере Трубина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Игорь Харатин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде