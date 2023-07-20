Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харатин: Предстоящий сезон станет успешным для Динамо
Возвращение Ярмоленко должно помочь киевлянам
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
Украинский полузащитник "Легии" прокомментировал для УФ текущее состояние "Динамо" и поделился ожиданием грядущего сезона.
“ – Как вам вообще "Динамо" в том сезоне?
– Мне трудно комментировать, находясь вне контекста и не зная всех причин. Такие сезоны встречаются. Их сложно пережить болельщикам, но могу сказать, что "Динамо" должно выйти из этого посильнее.
Это может послужить толчком в будущем. На мой взгляд, футболисты и руководство сделают выводы и предстоящий сезон станет успешным для "Динамо".
– Вам понравилось, как играло "Динамо" при Шовковском, пока Луческу находился на больничном?
– Они выиграли несколько матчей. Это дало определенный толчок. Победы – это самое важное в спорте. Я видел последние матчи на сборах, многие головы забивали. Сейчас команде самое главное хорошо пройти собрание, чтобы эта работа конвертировалась в результат.
– В этом контексте возвращение Ярмоленко поможет "Динамо"?
– Возвращение Ярмоленко станет хорошим толчком для “Динамо”. Это очень хорошая новость, что такой игрок вернулся.
– В свое время вы поиграли с Андреем, который тогда был в прайме. Его хватит на уровне сегодняшней УПЛ?
– Да. Зная Андрея и его профессионализм”, – сказал Харатин.
Популярное сейчас
- Шахтер до сих пор без побед, а три команды – без поражений. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял
- Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
- Динамо одолело Арис в контрольном матче
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО