"Говорил что думал, но искренне и глубоко ошибался", - Гай извинился за свои пророссиские высказывания

Экс-игрок "Шахтера" и тренер "Черноморца" Алексей Гай признался, что он ошибался в своих мнениях и высказываниях, которые он озвучивал ранее.

Напомним, что Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий "Олимпик", отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за "Кубань" а также "прославился" известным интервью с фразой “не могу сказать, что Россия – агрессор”.

По словам футбольного журналиста Михаила Спиваковского, Алексей Гай в разговоре с ним на днях сказал следующее:

"Недавно я собрался с силами и перечитал свое интервью 2018 года. Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко ошибается. Сегодня я жалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года являются однозначными для любого украинца. Я искренне прошу прощения у всех, кто уже в 2014 году понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ".