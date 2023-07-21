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"Говорил что думал, но искренне и глубоко ошибался", - Гай извинился за свои пророссиские высказывания
Алексей Гай прервал молчание и выступил с заявлением
chernomorets.odessa.ua
Экс-игрок "Шахтера" и тренер "Черноморца" Алексей Гай признался, что он ошибался в своих мнениях и высказываниях, которые он озвучивал ранее.
Напомним, что Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий "Олимпик", отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.
Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за "Кубань" а также "прославился" известным интервью с фразой “не могу сказать, что Россия – агрессор”.
По словам футбольного журналиста Михаила Спиваковского, Алексей Гай в разговоре с ним на днях сказал следующее:
"Недавно я собрался с силами и перечитал свое интервью 2018 года. Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко ошибается.
Сегодня я жалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года являются однозначными для любого украинца.
Я искренне прошу прощения у всех, кто уже в 2014 году понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ".
Также напомним, что на днях появилась информация, что Гай войдет в тренерский штаб "Шахтера", что вызвало резкую критику со стороны футбольной общественности, которая припомнила все пророссиские высказывания экс-игрока. В итоге,
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