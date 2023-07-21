Гай: Моя главная ошибка в том, что после 24 февраля 2022 года я ни разу не высказался публично

Бывший игрок "Шахтера" Алексей Гай рассказал, почему сорвался его переход в тренерский штаб "горняков" из "Черноморца".

– Вы приехали в Нидерланды, чтобы помогать Патрику ван Леувену в качестве ассистента. Что случилось потом?

– Идея вернуться в клуб действительно рассматривалась. Но информация о моем возможном назначении вызвала такой резонанс в обществе, что было принято решение отказаться от этой инициативы.

- В первый день полномасштабной войны многие из ваших коллег уехали из Украины. Почему вы не собрали вещи?

– Зачем? Куда мне ехать? Это моя страна и мой дом. Мои жена и дети – со мной в Одессе, родители – в Запорожье. Мы ежедневно переживаем все происходящее и стараемся помогать людям, наиболее страдающим от ужасов войны - в основном, беженцам и детям. Я не хочу приводить конкретные примеры. Теперь каждый помогает как может.

- Никто не знает, актуальна ли ваша позиция с 2018-го, или что-то изменилось…

– Наверное, моя главная ошибка в том, что после 24 февраля 2022 года я ни разу не высказался публично. Хотелось сосредоточиться не на словах, а на поступках. Мои друзья и родные не имели повода сомневаться. Но люди, не знавшие моей позиции, ориентировались на то, что не соответствует действительности.

- Понимаете, что часть людей не сможет поверить в вашу искренность и простить?

– Да. Но это то, что я уже не могу вычеркнуть. И это то, что останется со мной навсегда. Да и снова – слова здесь не главное. Уже полтора года я стараюсь совершать определенные поступки, благодаря которым в моей позиции не сомневается мое окружение. Я всегда старался быть честным перед собой: знаю, каким я был. И знаю, что не смогу быть прежним.

- Чем вы будете заниматься теперь?

- Четкого ответа нет. Это мое личное испытание, я должен пройти его до конца,