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Рух в последнем летнем спарринге разгромил Агробизнес
Украинские клубы постепенно завершают летние сборы
Фото: ФК Рух
В пятницу, 21 июля, львовский "Рух" уже традиционно провел два спарринга. Утром команда Пономарева
Вечерний матч также закончился в пользу львовской команды "Рух" забил трижды, при этом оставив свои ворота на замке. Голы за руховцев забивали Карабин (дважды) и Квасница.
Это был последний матч "Руха" на летних сборах. Следующий матч команда проведет уже в рамках УПЛ против "Зари" 29 июля.
"Рух" – "Агробизнес" 3:0
Голы: Карабин – два, Квасница
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