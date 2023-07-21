Рух в последнем летнем спарринге разгромил Агробизнес

В пятницу, 21 июля, львовский "Рух" уже традиционно провел два спарринга. Утром команда Пономарева обыграла "Металлист 1925" (2:0) , а вечером встречалась с "Агробизнесом".

Вечерний матч также закончился в пользу львовской команды "Рух" забил трижды, при этом оставив свои ворота на замке. Голы за руховцев забивали Карабин (дважды) и Квасница.

Это был последний матч "Руха" на летних сборах. Следующий матч команда проведет уже в рамках УПЛ против "Зари" 29 июля.

"Рух" – "Агробизнес" 3:0

Голы: Карабин – два, Квасница