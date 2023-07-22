Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ценник в 1,5-2 млн евро. Динамо интересуется хавбеком Сантоса
Пока что на уровне слухов
фото из соцсетей
"
Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро, однако источник отмечает, что цена перехода в "Динамо" – в пределах 1,5-2 млн долларов.
Ивоней с начала 2023 года выступал за первую команду "Сантоса", а до этого выступал за молодежку клуба, а с 13 июля до ноября он был отправлен в аренду в "Ботафого".
Также в свое время был заигран за сборную Бразилии U-17.
В прошлом сезоне он провел 17 матчей за первую и молодежную команду "Сантоса", в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.
Популярное сейчас
- Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным
- Российские силовики задержали Игоря Стрелкова. Его обвиняют в экстремизме
- Клуб Серии А интересуется хавбеком Динамо
- Шахтер до сих пор без побед, а три команды – без поражений. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО