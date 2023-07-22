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Ценник в 1,5-2 млн евро. Динамо интересуется хавбеком Сантоса

Премьер-лига
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Ценник в 1,5-2 млн евро. Динамо интересуется хавбеком Сантоса

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"Динамо" проявляет интерес к 21-летнему бразильскому полузащитнику "Сантоса" Ивонею, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро, однако источник отмечает, что цена перехода в "Динамо" – в пределах 1,5-2 млн долларов.

Ивоней с начала 2023 года выступал за первую команду "Сантоса", а до этого выступал за молодежку клуба, а с 13 июля до ноября он был отправлен в аренду в "Ботафого".

Также в свое время был заигран за сборную Бразилии U-17.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей за первую и молодежную команду "Сантоса", в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Сантос (Бразилия)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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