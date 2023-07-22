Уже не №1. Интер переключился с Трубина на Зоммера

Голкипер " Шахтера " и сборной Украины Анатолий Трубин более не является приоритетной целью на трансферном рынке для миланского "Интера", пишет Inter-News.it со ссылкой на Sky Sports 24.

По информации источника, приоритетной целью для миланского клуба на данный момент является 34-летний голкипер "Баварии" Ян Зоммер.

Трубин же с первого номера шорт-листа переместился на второе.

Интерес к Трубину у "Интера" начал угасать после того, как стало понятно, что в торгах с "Шахтером" между сторонами существуют слишком большие разногласия относительно стоимости вратаря.

"Нерадзурри" оценивали украинца в 10 млн евро, в то время как "горняки" хотели выручить за Трубина 35 млн.