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Уже не №1. Интер переключился с Трубина на Зоммера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все дело в цене

Уже не №1. Интер переключился с Трубина на Зоммера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин более не является приоритетной целью на трансферном рынке для миланского "Интера", пишет Inter-News.it со ссылкой на Sky Sports 24.

По информации источника, приоритетной целью для миланского клуба на данный момент является 34-летний голкипер "Баварии" Ян Зоммер.

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Трубин же с первого номера шорт-листа переместился на второе.

Интерес к Трубину у "Интера" начал угасать после того, как стало понятно, что в торгах с "Шахтером" между сторонами существуют слишком большие разногласия относительно стоимости вратаря.

"Нерадзурри" оценивали украинца в 10 млн евро, в то время как "горняки" хотели выручить за Трубина 35 млн.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Ян Зоммер Анатолий Трубин
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Источник:
Inter-New

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.07.2023 в 00:45
1-2 млн - це йому красна ціна.
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