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Уже не №1. Интер переключился с Трубина на Зоммера
Все дело в цене
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "
По информации источника, приоритетной целью для миланского клуба на данный момент является 34-летний голкипер "Баварии" Ян Зоммер.
Трубин же с первого номера шорт-листа переместился на второе.
Интерес к Трубину у "Интера" начал угасать после того, как стало понятно, что в торгах с "Шахтером" между сторонами существуют слишком большие разногласия относительно стоимости вратаря.
"Нерадзурри" оценивали украинца в 10 млн евро, в то время как "горняки" хотели выручить за Трубина 35 млн.
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