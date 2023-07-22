Шахтер сделал предложение о трансфере вингера Эгинальдо

"Шахтер" сделал трансферное предложение по левому вингеру "Васко да Гама" Эгинальдо. 18-летний бразилец также может сыграть правого вингера и отвлеченного нападающего.

Украинский клуб предложил за футболиста 4 миллиона евро. При этом бразильская команда сохранит определенный процент прав на игрока.

В прошлом году Эгинальдо активно участвовал в возвращении клуба в бразильскую Серию А, но в 2023-м потерял место в стартовом составе.