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Шахтер сделал предложение о трансфере вингера Эгинальдо
Он играет за бразильский "Васко Да Гама"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" сделал трансферное предложение по левому вингеру "Васко да Гама" Эгинальдо. 18-летний бразилец также может сыграть правого вингера и отвлеченного нападающего.
Украинский клуб предложил за футболиста 4 миллиона евро. При этом бразильская команда сохранит определенный процент прав на игрока.
В прошлом году Эгинальдо активно участвовал в возвращении клуба в бразильскую Серию А, но в 2023-м потерял место в стартовом составе.
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Источник:Globo
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
22.07.2023 в 13:49
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