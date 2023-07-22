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Шахтер сделал предложение о трансфере вингера Эгинальдо

Премьер-лига
(1 голосов)

Он играет за бразильский "Васко Да Гама"

Шахтер сделал предложение о трансфере вингера Эгинальдо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" сделал трансферное предложение по левому вингеру "Васко да Гама" Эгинальдо. 18-летний бразилец также может сыграть правого вингера и отвлеченного нападающего.

Украинский клуб предложил за футболиста 4 миллиона евро. При этом бразильская команда сохранит определенный процент прав на игрока.

В прошлом году Эгинальдо активно участвовал в возвращении клуба в бразильскую Серию А, но в 2023-м потерял место в стартовом составе.

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В статье: Бразилия Васко да Гама (Бразилия) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Globo

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
22.07.2023 в 13:49
Посмотрел этого Эгинальдо. Неплох как инвертированный вингер. Правда того же профайла, что и Невертон. Вот совсем одинаковые как по мне. Будут конкурировать - на левом фланге у шахты дыра.
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