  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пердута: В матче с Дилой все будет зависеть, от нас – как мы настроимся
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пердута: В матче с Дилой все будет зависеть, от нас – как мы настроимся

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок хочет выжать максимум из поединка

Пердута: В матче с Дилой все будет зависеть, от нас – как мы настроимся

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута поделился своими ожиданиями от противостояния с футболистами "Дилы" во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.

– Поединки предыдущего этапа "Дилы" со словацким ДАКом еще раз доказали: прогнозы в футболе дело – ненадежное. Ведь большинство экспертов предпочитали словацкую команду, однако "Діла" решила иначе.

– Футболисты "Ворсклы" сейчас находятся на сборе в Польше, но, видимо, нашли возможность просмотреть телетрансляции этих поединков. Чем запомнилась "Дела"?

– Хорошим контролем мяча, бойцовским нравом. В первом матче в гостях грузины сплотились и переломили ход неудачного поединка.

– Вы не знакомы с вратарем Кучеренко и нападающим Ковталюком, защищающим цвета "Дилы"?

– Нет, знаю только, что они – украинцы.

– А то, что "Дилу" возглавляет украинский специалист Андрей Демченко, может пригодиться грузинской команде?

– Не думаю. Все будет зависеть прежде всего от нас, как настроимся, продемонстрируем ли свои лучшие качества. Если подойдем к противостоянию с "Ділою" в боевой спортивной форме, то никакая информация о "Ворскле", которой владеет Демченко, дивидендов "Диле" не принесет, - сказал Пердута.

По теме
yellow-arrow
Шахтер сделал предложение о трансфере вингера Эгинальдо
yellow-arrow
Михайленко: Пока хожу на костылях. Понемногу восстанавливаюсь
yellow-arrow
Официально: Евгений Смирный – игрок Александрии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута Дила (Гори)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде