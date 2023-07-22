Пердута: В матче с Дилой все будет зависеть, от нас – как мы настроимся

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута поделился своими ожиданиями от противостояния с футболистами "Дилы" во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.

– Поединки предыдущего этапа "Дилы" со словацким ДАКом еще раз доказали: прогнозы в футболе дело – ненадежное. Ведь большинство экспертов предпочитали словацкую команду, однако "Діла" решила иначе.

– Футболисты "Ворсклы" сейчас находятся на сборе в Польше, но, видимо, нашли возможность просмотреть телетрансляции этих поединков. Чем запомнилась "Дела"?

– Хорошим контролем мяча, бойцовским нравом. В первом матче в гостях грузины сплотились и переломили ход неудачного поединка.

– Вы не знакомы с вратарем Кучеренко и нападающим Ковталюком, защищающим цвета "Дилы"?

– Нет, знаю только, что они – украинцы.

– А то, что "Дилу" возглавляет украинский специалист Андрей Демченко, может пригодиться грузинской команде?

– Не думаю. Все будет зависеть прежде всего от нас, как настроимся, продемонстрируем ли свои лучшие качества. Если подойдем к противостоянию с "Ділою" в боевой спортивной форме, то никакая информация о "Ворскле", которой владеет Демченко, дивидендов "Диле" не принесет, - сказал Пердута.