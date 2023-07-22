  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Много горячих тем

УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО

Подкасти UA-Футбол

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Максим Гиленко врывается в ваше информационное пространство! В этом выпуске известный украинский комментатор делится мнением по четырем горячим темам последних дней: признание Гая, телепул в УПЛ, трансферы Шахтера и неординарный переход перспективного форварда не в Днепр-1, а в Металлист 1925. Смотрите. Комментируйте. Реагируйте!

⌚️Таймкоды:

00:26 Гай признал, что ошибался. Было ли это искренне?
02:20 Телепул: когда клубы УПЛ собираются зарабатывать на телеправах?
04:09 Что нужно знать о бразильских новичках Шахтера?
08:30 Металлист 1925 перехватил форварда у Днепра-1: как такое возможно?

По теме
yellow-arrow
Сефери перешел в клуб из ОАЭ
yellow-arrow
Утрехт - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Шахтер завершает сборы спаррингом с Утрехтом. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Гай Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Металлург (Запорожье) канал UA-Футбол телепул Невертон Алексей Сидоров Педриньо Азеведо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде