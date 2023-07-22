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УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО
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Максим Гиленко врывается в ваше информационное пространство! В этом выпуске известный украинский комментатор делится мнением по четырем горячим темам последних дней: признание Гая, телепул в УПЛ, трансферы Шахтера и неординарный переход перспективного форварда не в Днепр-1, а в Металлист 1925. Смотрите. Комментируйте. Реагируйте!
⌚️Таймкоды:
00:26 Гай признал, что ошибался. Было ли это искренне?
02:20 Телепул: когда клубы УПЛ собираются зарабатывать на телеправах?
04:09 Что нужно знать о бразильских новичках Шахтера?
08:30 Металлист 1925 перехватил форварда у Днепра-1: как такое возможно?
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