Дедишин об УПЛ-ТВ: Происходит ползучий захват проекта сервисом MEGOGO. Участие в лоббировании принимает Денисов

Генеральный директор "Руха" в интервью изданию Трибуна рассказал о ситуации с телепулом. В то же время "Рух" опубликовал распечатку разговора на своем официальном сайте, мотивируя это тем, что в Интернет-СМИ были удалены большие пласты текста, что, по мнению "Руха", исказило их позицию.

– Мне кажется, – сказал Дедишин, – что сейчас происходит не то чтобы ползучий переворот, а технический, ползучий захват проекта УПЛ-ТВ в интересах одной компании, которой неожиданно оказался сервис MEGOGO.

Я бы очень не хотел, чтобы это произошло, и поэтому я предостерегаю и коллег, и тех, кто сейчас рулит этим процессом, Женю Дикого и иже с ним. Чтобы потом, когда все, не дай Бог, накроется медным тазом, вы не говорили, что я молчал и меня вроде бы все устраивало. Поэтому я не молчу, а говорю о том, что мне не нравится и не устраивает.

Мы как клуб "Рух" не готовы инвестировать средства в частный бизнес MEGOGO. Это наша жесткая позиция.

В среду, когда Лига отразилась от предложения ХСпорт, на совещании, на котором присутствовали представители 13-ти клубов, главную скрипку во всей этой истории начинает играть парень по имени Артем Панченко.

Он рассказал, какими неограниченными возможностями владеет сервис MEGOGO, какая профессиональная команда создает его, почему матчи УПЛ нужно показывать именно у них и еще о многих разных "заманушках". Но парадокс заключался в том, что в конце полуторачасового выступления парень из MEGOGO забыл сделать хоть какое-то (даже не финансовое) предложение клубам.

Происходят вторые сборы, и на них тоже самое. Представитель MEGOGO много говорит об экспертизе рынка, о том, как бы хорошо разместить в них на сервисе трансляции матчей. Но ничего не говорит, что MEGOGO готово оплатить производство этих матчей. То есть вы, клубы, производите трансляцию за свой счет. А мы вас у себя просто разместим. Согласитесь, сложно себя чувствовать счастливым от такого предложения.

Происходят какие-то странные вещи. Создается ситуация в интересах какого-то определенного круга людей.

– Что конкретно указывает на это?

– MEGOGO сейчас взял руль правления в свои руки и Артем Панченко рассказывает, куда нам идти, куда бежать и что делать. По сути, он ведет все заседания сейчас. Сначала, по инициативе некоторых клубов, его пригласили как эксперта рынка, а теперь он трансформировался в руководителя УПЛ-ТВ, а Женя Дикий ему всячески в этом подыгрывает.

На последнее заседание Панченко уже привел с собой двух представителей компании "Инженер-Сервис" – Коротченко и Белинского. Спрашивается, какого милого? Но очень просто – компания "Инженер-Сервис" предоставляет технические услуги по съемке матчей, они владеют ПТСками, снимают для MEGOGO поединки сборной и еврокубков. Поэтому Артем Панченко наверняка решил, что и мы должны попасть в объятия их технического партнера. Кто как ни MEGOGO и "Инженер сервис" спасут украинский чемпионат?

Когда в первый день знакомства MEGOGO начало общаться с нами, на первом совещании с клубами они выступали за УПЛ-ТВ. Но поставили условие – для того, чтобы свои матчи вы показывали на MEGOGO, клубы должны соответствовать определенным стандартам. Эти стандарты – это компания "Инженер-Сервис". Она имеет соответствующую технику. И цена такого удовольствия от восьми с половиной до десяти тысяч долларов за один матч.

Я говорю: "Ребята, на рынке не только один "Инженер-Сервис", есть и другие компании, которые тоже предлагают схожие услуги и отвечают определенным стандартам". Почему сейчас все сводиться только к "Инженер-Сервису"?

Есть и другие сомнения в честности проекта с MEGOGO. Активное участие в его лоббировании принимает Александр Денисов. Саша открыто проталкивает идею, чтобы клубы не создавали YouTube канал "УПЛ-ТВ", а сразу шли на MEGOGO.

Это выглядит странно. Ведь известно, что сам Денисов владеет частным бизнесом, называемым YouTube каналом "Футбол 2.0". Этот канал, с миллионом подписчиков, ему достался по наследству по доброй воле бывшего владельца канала "Футбол" Рината Ахметова.

Сегодня MEGOGO обеспечивает ютуб-канал Денисова контентом, и они успешно монетизируют его на двоих. Потому и Денисов, и MEGOGO знают, какие бюджеты крутятся в ютубе. И кто как не они должны знать, что YouTube канал "УПЛ-ТВ", который в год протранслирует 195 матчей, хайлайтов, студий и другого контента на весь мир, мог бы легко заработать 500-700 тысяч долларов. И это серьезно компенсировало бы затраты на производство трансляций. Но на YouTube нам упорно советуют не идти. Идите сразу на MEGOGO.

Это наводит на определенные мнения. Я бы хотел, чтобы у меня отняли мои сомнения. Но пока их становится все больше. Скажу больше, это прямой конфликт интересов частного бизнеса Саши Денисова с УПЛ-ТВ, с клубами УПЛ. В том числе и с ФК "Полесье", в котором он параллельно работает менеджером.

"Рух" изначально заявлял, что нам нужно создать первичную площадку, откуда сможет стартовать проект УПЛ-ТВ. И уже с ютуба расслоить наш продукт. Но Денисову и MEGOGO такой вариант не подходит.

Зачем им плодить конкурента?

Если сегодня в футбольном ютубе появится такой игрок как УПЛ-ТВ, который за 3-5 лет сможет собрать до 500 тысяч подписчиков, то понятно, что лишний рот на рынке… никому не нужен.

Вот так нас аккуратно и плавно направили к тому, что нам нужно идти только на ОТТ-сервисы, – сказал Дедишин.